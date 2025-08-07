Слова были обнаружены всего в нескольких метрах от спрятанных римских мечей.

Археологи обнаружили четырехстрочную древнюю арамейскую надпись, возможно, сделанную еврейскими повстанцами, участвовавшими в восстании Бар-Кохбы против римлян.

Надпись датируется II веком н. э., сообщили два израильских ученых, пишет Times Of Israel. "Авва из Набурии погиб", - гласит первая строка. Оставшиеся три строки расшифрованы частично - только лишь отдельные слова или буквы, включая слова "на нас", "он взял".

Кем был Абба из Набурии и как он погиб, вряд ли удастся узнать, поскольку исследователи сомневаются, что смогут расшифровать больше арамейских слов.

Надпись была обнаружена в пещере в районе Мертвого моря, которая уже была известна археологам, поскольку в ней находится сталактит с фрагментарной чернильной надписью древнееврейским шрифтом, характерным для периода Первого Храма.

Группа археологов посетила пещеру, чтобы сфотографировать сталактит с помощью мультиспектральной съемки, надеясь, что это поможет расшифровать дополнительные части надписи, невидимые невооруженным глазом. То, что они обнаружили, поражает воображение: они не только идентифицировали дополнительную арамейскую надпись в нижней части сталактита, но и нашли четыре римских меча в исключительной сохранности.

"Надпись периода Первого Храма была сфотографирована в 1970-х годах, и мы полагали, что с помощью более современных технологий сможем получить лучшие результаты. Совершенно случайно мы обнаружили вторую надпись. Это стало большим сюрпризом", - сказал археолог Асаф Гайер.

"Эта надпись чрезвычайно редка. Письменные материалы этого периода очень редки... Надпись из четырех строк с каким-то содержанием - это почти неслыханно", - прокомментировал археолог.

Специалисты предположили, что надписи и мечи были спрятаны во время еврейского восстания против римского владычества под предводительством Симона Бар-Кохбы между 132 и 135 годами н. э., вероятно, повстанцами или беженцами. Мечи, вероятно, также были спрятаны там в тот же период.

Надпись занимает область размером примерно 8 на 3,5 см в нижней части сталактита. Текст написан квадратным еврейским шрифтом - тем же шрифтом, который используется в современном иврите.

"Использование квадратного письма началось в персидский период [VI–III века до н. э.]. К IV и III векам до н. э. иудеи постепенно отказывались от древнееврейского письма в пользу квадратного письма - в то время арамейского, поскольку он стал общепринятым разговорным и письменным языком. Именно этим квадратным письмом сегодня пользуются для иврита", - сказал Гайер.

Гайер объяснил, что и арамейский язык и стиль письма развивались на протяжении веков, что позволяет экспертам различать письмена разных эпох.

"Палеографы могут распознать письмо, типичное для III века н. э. или I века н. э.", - сказал он.

"В нашем случае язык и стиль указывают на I или II век н. э.", - добавил он.

"Однако, поскольку надпись очень мала и плохо сохранилась, мы не можем сказать, относится ли она к Первому еврейскому восстанию 70 г. н. э., периоду между двумя восстаниями или восстанию Бар-Кохбы", - отметил ученый.

По словам Гайера, поскольку надпись была найдена всего в нескольких метрах от мечей и монеты Бар-Кохбы, археологический контекст позволяет предположить, что она также относится к тому же периоду.

Кроме того, эксперты считают, что мечи, вероятно, принадлежали римским солдатам и были украдены иудейскими повстанцами, которые спрятали их в пещере либо для дальнейшего использования, либо чтобы не быть пойманными. У троих из них клинки все еще были в ножнах.

Дело в том, что еврейским жителям этого района не разрешалось носить оружие, сказал Гейер. "Вот почему мы думаем, что они их спрятали. Пещера слишком мала, чтобы быть обитаемой; мы полагаем, что еврейские повстанцы использовали ее как форпост для набегов на римлян", - объяснил археолог.

