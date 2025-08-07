Несмотря на оптимизм относительно предстоящего саммита с Путиным, эксперты предупреждают: Кремль может использовать переговоры для затягивания войны.

Президент США Дональд Трамп заявил о "значительном прогрессе" в попытках остановить войну в Украине, анонсировав вероятную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие недели. По словам Трампа, саммит может стать переломным моментом для достижения мира - даже трехстороннего, с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Впрочем, CNN пишет, что Путин может снова "играть" с американским президентом, используя дипломатические маневры как тактику затягивания. Давний скепсис в Вашингтоне относительно намерений Кремля только усилился после последних атак России на украинские города, которые стали одними из самых интенсивных за все время войны.

"Мы иногда недооцениваем, насколько Кремль заинтересован в продолжении этой войны", - отмечает аналитик Дэвид Сальво из Фонда Маршалла.

"Режим Путина держится на этой войне экономически, политически и идеологически".

Возвращение посланника Трампа Стива Уиткоффа из Москвы после переговоров с Путиным вызвало новую волну оптимизма. Однако конкретных результатов - ноль. И хотя Трамп намекает на "очень высокую вероятность" прекращения войны, история показывает, что Россия часто не придерживается обещаний о перемирии.

Заявления Трампа о прекращении войны через 24 часа после вступления в должность остались нереализованными. Теперь он использует более жесткие методы давления - от санкций против России до высоких тарифов в отношении Индии, которая покупает российскую нефть. Это может быть попыткой заставить Путина к уступкам.

В среду президент Зеленский признал: "Россия сейчас, кажется, больше склоняется к прекращению огня - давление работает". Но в то же время призвал не поддаваться иллюзиям и внимательно изучать каждое предложение.

"Главное - убедиться, что они никого не обманут в деталях - ни нас, ни США", - сказал он.

Не готовит ли Путин ловушку для Трампа

Угроза заключается в том, что Путин может использовать саммит лишь как спектакль. Эксперты напоминают о примере Северной Кореи, когда громкие встречи Трампа с Ким Чен Ыном не дали реальных результатов.

"Путин видит это как возможность вернуться на мировую арену... Я думаю, он знает, что намеренно или непреднамеренно немного перестарался с Трампом, и у него будут некоторые идеи относительно того, как повернуть ситуацию в его сторону", - считает бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон.

Россия может предложить временную "уступку" - например, прекращение авиаударов - но при этом продолжить наступление на востоке Украины, чтобы укрепить свои позиции.

Существует также риск, что Путин будет пытаться убедить Трампа согласиться на сделку, которая закрепит оккупацию украинских территорий и остановит стремление Киева к НАТО. Важно, что в среду Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами, что свидетельствует о попытке сохранить трансатлантическое единство.

Другим потенциальным подходом для России было бы побудить Трампа отвлечь внимание от Украины - возможно, обещанием переговоров по соглашению о контроле над ядерными вооружениями, которое бы усилило его влияние, или каким-то значительным экономическим сотрудничеством, которое бы пробудило склонность Трампа к транзакциям.

CNN пишет, что Украину также должны услышать, и она будет осторожно относиться к возвращению Трампа к пророссийскому мирному плану, который бы отвечал требованиям Москвы по сохранению всей захваченной ею территории в Украине, а также окончательного исключения членства Киева в НАТО. Москва давно пытается сыграть на скептицизме Трампа относительно войны, поощряя раскол между США и европейскими союзниками Киева.

Война в Украине - Трамп верит в прогресс

Как сообщал УНИАН, вчера спецпосланник президента США Уиткофф летал на переговоры в Москву. После этого NYT сообщила, что Трамп планирует провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а затем инициировать трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Сам Трамп заявил об "очень хорошем шансе", что состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Путиным.

В то же время, когда его спросили о том, уверен ли он, что Путин не водит его за нос снова, американский лидер ответил да: "Пока не могу ответить на этот вопрос, я скажу вам через несколько недель, возможно, даже раньше".

