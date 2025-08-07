Россияне жалуются на постоянные отключения мобильной связи.

На западе России в Ростовской области местные жители не могут подключиться к интернету, открыть карту, перевести зарплату или воспользоваться другими услугами. Власти РФ уверяют, что для этого есть серьезные причины, пишет The Telegraph.

Известно, что 5 августа украинский дрон второй раз за ночь атаковал один из главных железнодорожных узлов Ростова, уничтожив оборудование, которое используется для транспортировки нефти в логистическом центре для военных.

Отмечается, что без мобильных интернет-сетей такие беспилотники не могут найти данные, которые нужны для навигации к своим целям, поэтому в России теперь просто отключают интернет.

"Нет никаких предупреждений. Это становится новой нормой", - отметила в интервью The Telegraph 30-летняя местная жительница Татьяна (имя было изменено).

В издании напомнили, что российские власти начали чаще отключать мобильные интернет-сети еще с мая и делают это не только в регионах, граничащих с Украиной, но и за более чем 6 тысяч километров от линии фронта.

Как рассказали в независимом проекте по цифровому мониторингу Na Svyazi, только в июле в РФ было зафиксировано 2099 случаев отключения интернета, что втрое больше, чем в июне, а также в 30 раз больше, чем в мае.

Несмотря на то, что официальной причиной таких нововведений является противодействие атакам украинских дронов, эксперты считают, что это делается и для того, чтобы ограничить свободу людей в Интернете и усилить контроль над населением.

В свою очередь эксперты говорят, что отключение мобильных интернет-сетей может сбить дрон с курса, однако он все равно может летать, используя другие средства связи, а иногда и автономно.

По словам аналитиков, отключение интернета происходит хаотично, поэтому сложно предсказать, что указывает на отсутствие логики в принятии решений.

Украинские атаки на территории РФ - последние новости

Ранее издание Reuters писало, что украинские беспилотники остановили один из самых мощных нефтяных заводов РФ. Известно, что в результате атаки была повреждена главная установка первичной переработки нефти - КДУ-11. По данным источников издания, недавно Новокуйбышевский НПЗ перерабатывал около 18 000 тонн сырой нефти в сутки.

Также сообщалось, что дроны атаковали важный железнодорожный узел в Волгоградской области РФ. В частности БПЛА поразили диспетчерскую на территории железнодорожного узла во Фролово, из-за чего было ограничено движение поездов.

