По итогам 2025 года Украина ожидает получить примерно 54 млрд долларов внешнего финансирования.

Потребность Украины во внешнем финансировании на следующий год составляет около 35 млрд долларов, но подтверждено пока что получение 22 млрд. При этом Нацбанк стремится избежать эмиссии гривни.

Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный в интервью "РБК-Украина".

"На следующий год у нас 22 млрд долларов пока имеют подтвержденные источники, но потребность - около 35 млрд. Это означает, что по остальной сумме нам еще необходимо пройти переговоры и закрепить их как на политическом, так и на операционном уровне", - сказал он.

Он отметил, что в случае, если эта работа окажется недостаточно успешной, а потребности будут оставаться на том же уровне, конечно, регулятору надо будет реагировать.

"Но я могу повторить еще раз - мы устойчивы в своем намерении избежать эмиссионного финансирования бюджетного дефицита", - подчеркнул Пышный.

По его словам, Национальный банк и правительство ожидают, что по итогам года Украина получит примерно 54 млрд долларов внешнего финансирования. Он сообщил, что видит готовность всех политических стейкхолдеров обеспечить именно такой уровень финансирования.

"Мы понимаем, что в 2025 году нам нужно получить достаточный объем финансирования, чтобы, в том числе, сформировать определенный буфер валютной ликвидности на 2026 год. Иными словами, иметь переходный остаток", - добавил глава Нацбанка.

Финансирование Украины в условиях войны - главные новости

Издание Reuters писало, что дефицит финансирования Украины значительно возрастет в следующем году, если Россия продолжит интенсивно бить по всей стране, а правительство не отреагирует на требования иностранных кредиторов относительно реформ. Украине понадобится от 39 миллиардов долларов - сумма этого года - до около 58 миллиардов долларов внешнего финансирования только в следующем году.

Очередной транш финансовой помощи Украине в рамках механизма Ukraine Facility будет предоставлен Украине в меньшем объеме, чем планировалось. Причина заключается в невыполнении Киевом 3 из 16 реформ, обещанных Европейскому Союзу.

