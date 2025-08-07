Это будет третий спин-офф оригинальной истории.

Франшиза "Пацанов" официально расширяется. Компания Amazon создаст новый сериал, который станет приквелом оригинальной истории. Об этом пишет издание Variety.

Производство шоу под названием Vought Rising начнется уже в этом месяце. Точная дата релиза и количество эпизодов пока не разглашаются.

Известно, что к актерскому составу уже присоединились Джорден Майри, Николо Пасетти, Рики Стафьери и Брайан Дж. Смит. Также в эпизодах появятся звезды "Пацанов" Дженсен Эклз и Ая Кэш, которые не только вернутся к своим ролям, но и станут одними из продюсеров сериала. Стоит отметить, что именно на истории персонажей Эклза и Кэш - Солдатике и Штормфронте соответственно - будет держаться весь сюжет нового проекта. Появление в сериале других известных актеров франшизы, пока остается в тайне.

В целом детали сюжета Vought Rising пока не разглашаются. Известно лишь то, что история развернется вокруг загадочного убийства и вернет зрителей в атмосферу 1950-х годов.

Vought Rising станет третьим спин-оффом сериала "Пацаны". Напомним, что в 2023-м вышел проект "Поколение "Ви", который получил неплохой успех и был продлен на второй сезон, а в 2022-м - киноманы увидели анимационную антологию "Пацаны: Осатанели".

Недавно вышел трейлер второго сезона сериала "Поколение "Ви", премьера которого состоится уже в сентябре.

