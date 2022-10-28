Сильно недоукомплектованные и плохо обученные силы ВС РФ в настоящее время способны только к оборонительным операциям.

За последние шесть недель произошел явный переход российских войск к долгосрочной оборонительной позиции на большинстве участков линии фронта в Украине.

Об этом говорится в отчете британской разведки в Twitter.

Вероятно, это связано с более реалистичной оценкой того, что сильно недоукомплектованные и плохо обученные силы ВС РФ в настоящее время способны только к оборонительным операциям, объясняют аналитики.

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Также сообщается, что Россия, вероятно, усилила некоторые из своих подразделений к западу от Днепра мобилизованными резервистами. Однако это от крайне низкого уровня комплектования.

"Даже если России удастся укрепить долгосрочные оборонительные рубежи в Украине, ее оперативная схема останется уязвимой", - говорится в отчете разведки.

Чтобы вернуть себе инициативу, России потребуется возродить более качественные, мобильные силы, способные динамично противостоять украинским прорывам и проводить собственные крупномасштабные наступательные операции.

Война в Украине: главные новости

В связи с сезоном дождей продвижение украинских сил на востоке и юге замедлилось. Вместе с тем, ВСУ продолжают "выносить" тыл оккупантов на юге и востоке страны, лишая врага боеприпасов и техники.

По сообщению Генштаба, 27 октября россияне в очередной раз вели штурмы на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Также западные аналитики допускают, что участок фронта Сватово-Кременная враг в ближайшее время может сделать приоритетом. Бои велись южнее Кременной.

Продвижение украинских защитников в Луганской области утрудняется подтянутыми РФ резервами, техникой врага и периодом дождей.

На Херсонском направлении оккупанты усилили позиции мобилизованными; вывоз Россией награбленного имущества на левый берег Херсона продолжается.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 69 700 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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