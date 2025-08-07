Элитная группа Главного управления разведки "Спецподразделение Тимура" снова нанесла мощный удар по российскому тылу, показав, что ВСУ могут действовать где угодно. The Telegraph собрал интересную информацию об этом рейде и о легендарном подразделении, которое его реализовало.
На рассвете над Сумщиной украинское спецподразделение совершило масштабный штурм на вражеские позиции, прорвавшись глубоко в тыл армии РФ. Атака стала одной из самых резонансных за всю войну: по оценкам ГУР, было уничтожено не менее 334 российских военных, еще более 550 получили ранения. Наступление врага - остановлено.
Операцию выполняли несколько боевых групп "Спецподразделения Тимура", включая подразделения "Химера", "Ворон", "Стугна", "Сибирский батальон" и другие. Атака сопровождалась ударами с воздуха, артиллерией, дронами и ближним боем, в котором украинские силы действовали с молниеносной синхронизацией.
"Особенность этого спецподразделения - уникальные навыки его бойцов и опыт современной войны", - объясняет Дмитрий Жмайло, эксперт Украинского центра безопасности и сотрудничества.
"Спецподразделение Тимура" - символ новой украинской войны
Подразделение названо в честь его командира, подполковника с позывным "Тимур" - легендарной фигуры, которая стала героем страны после установления украинского флага в Крыму в 2023 году.
Его воины имеют опыт проведения глубоких диверсионных операций, в том числе в морской среде - на гидроциклах, лодках, а также в воздухе и под водой. Их подразделения, такие как "Братство", "Спектр 33" и "Никто", известны как специалисты по беспилотникам, рейдам и десантам на вражеские объекты.
"Спецподразделение Тимура" было направлено и за пределы Украины. В 2023 году 100 его бойцов оказались в Судане, где проводили рейды против повстанцев, связанных с группой "Вагнера", и обучали местных солдат современной тактике.
В феврале 2024 года подполковник "Тимур" сказал:
"У нас нет ограничений относительно того, где мы можем работать. Где бы ни были солдаты, офицеры или лица, связанные со спецслужбами Российской Федерации, мы их найдем".
Военный аналитик Иван Ступак подчеркивает:
"Это подразделение - одно из самых эффективных в армии. Они действуют с западным оружием, с исключительной мотивацией и на пределе возможностей".
Операция на Сумщине
Как сообщал УНИАН, бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины провели спецоперацию на Сумщине - зашли в тыл российских оккупантов, зачистили их позиции и закрепились там.
Общие потери противника: по меньшей мере 334 - убитыми, еще более 550 - ранеными. Также в ГУР показали видео с элементами операции.