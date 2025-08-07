По оценкам ГУР, было уничтожено не менее 334 российских военных, еще более 550 получили ранения.

Элитная группа Главного управления разведки "Спецподразделение Тимура" снова нанесла мощный удар по российскому тылу, показав, что ВСУ могут действовать где угодно. The Telegraph собрал интересную информацию об этом рейде и о легендарном подразделении, которое его реализовало.

На рассвете над Сумщиной украинское спецподразделение совершило масштабный штурм на вражеские позиции, прорвавшись глубоко в тыл армии РФ. Атака стала одной из самых резонансных за всю войну: по оценкам ГУР, было уничтожено не менее 334 российских военных, еще более 550 получили ранения. Наступление врага - остановлено.

Операцию выполняли несколько боевых групп "Спецподразделения Тимура", включая подразделения "Химера", "Ворон", "Стугна", "Сибирский батальон" и другие. Атака сопровождалась ударами с воздуха, артиллерией, дронами и ближним боем, в котором украинские силы действовали с молниеносной синхронизацией.

"Особенность этого спецподразделения - уникальные навыки его бойцов и опыт современной войны", - объясняет Дмитрий Жмайло, эксперт Украинского центра безопасности и сотрудничества.

"Спецподразделение Тимура" - символ новой украинской войны

Подразделение названо в честь его командира, подполковника с позывным "Тимур" - легендарной фигуры, которая стала героем страны после установления украинского флага в Крыму в 2023 году.

Его воины имеют опыт проведения глубоких диверсионных операций, в том числе в морской среде - на гидроциклах, лодках, а также в воздухе и под водой. Их подразделения, такие как "Братство", "Спектр 33" и "Никто", известны как специалисты по беспилотникам, рейдам и десантам на вражеские объекты.

"Спецподразделение Тимура" было направлено и за пределы Украины. В 2023 году 100 его бойцов оказались в Судане, где проводили рейды против повстанцев, связанных с группой "Вагнера", и обучали местных солдат современной тактике.

В феврале 2024 года подполковник "Тимур" сказал:

"У нас нет ограничений относительно того, где мы можем работать. Где бы ни были солдаты, офицеры или лица, связанные со спецслужбами Российской Федерации, мы их найдем".

Военный аналитик Иван Ступак подчеркивает:

"Это подразделение - одно из самых эффективных в армии. Они действуют с западным оружием, с исключительной мотивацией и на пределе возможностей".

Операция на Сумщине

Как сообщал УНИАН, бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины провели спецоперацию на Сумщине - зашли в тыл российских оккупантов, зачистили их позиции и закрепились там.

Общие потери противника: по меньшей мере 334 - убитыми, еще более 550 - ранеными. Также в ГУР показали видео с элементами операции.

