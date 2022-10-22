Рытье траншеи велось в два этапа: первая часть траншеи была выкопана 25 сентября; второй участок траншеи был вырыт где-то между 30 сентября и 5 октября.

Российские войска свели новые фортификационные сооружения в селе Горское Донецкой области - вблизи оккупированных Лисичанска и Северодонецка.

Об этом сообщает CNN.

На спутниковых снимках Maxar Technologies видно 2-километровое укрепление за пределами городка. Само сооружение состоит из четырех рядов цементных "пирамид", которые, как надеются русские, не дадут украинским машинам и танкам двигаться на восток.

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За противотанковыми укреплениями находится большая траншея.

Согласно данным Европейского космического агентства, рытье траншеи велось в два этапа: первая часть траншеи была выкопана 25 сентября; второй участок траншеи был вырыт где-то между 30 сентября и 5 октября.

Об укреплениях писали и кремлевские пропагандисты, которые они назвали "линией Вагнера", имея в виду группу российских наемников "Вагнера".

Телеканал Минобороны РФ "Звезда" заявлял, что это "вторая линия обороны" на случай, если украинцы попытаются прорваться в этом районе.

Хотя укрепление может помочь защититься от лобовой атаки, ничто не мешает украинским силам просто обойти укрепления, которые протянулись всего на 1,6 километра или чуть более мили, отмечают американские журналисты.

В свою очередь, пропагандисты из "РИА Новости" утверждали, что "вагнеровцы" продолжают укреплять линию до тех пор, пока она не протянется на восток от российско-украинской границы до Кременной, а затем на юг до Светлодарска.

Анализ, проведенный CNN, показал, что укрепление такой длины может растянуться примерно на 217 километров.

Дополнительные спутниковые снимки, просмотренные CNN, не показали никаких других сооружений вдоль предполагаемого пути "линии Вагнера".

Война в Украине: главные новости

Уже несколько месяцев продолжается контрнаступление ВСУ на юге и северо-востоке Украины. Сейчас под оккупацией России находится всего 32 населенных пункта на Харьковщине. Вместе с тем ВСУ освободили уже 88 населенных пунктов в Херсонской области.

В общем, по словам Владимира Зеленского, на востоке и юге Украины продолжаются активные боевые действия, ВСУ сохраняют инициативу.

В связи с военными поражениями Кремль угрожает взорвать дамбу Новокаховской ГЭС. Под угрозой затопления, по словам украинского президента, оказалось более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

В ответ коллаборанты вывозят на левый берег Херсона свои семьи и "органы власти", оккупанты вынуждают "эвакуироваться" местных жителей, прикрываясь ими как "щитом" для вывоза техники и наворованного имущества.

С 10 октября Россия начала совершать массированные ракетные удары с помощью иранских БПЛА на объекты критической инфраструктуры украинских городов. Сегодня, 22 октября, РФ нанесла новые удары по энергетической инфраструктуре Украины. Обесточены Кировоградская, Ривненская, Хмельницкая, Волынская области.

Чтобы достичь каких-либо локальных "побед", российские войска продолжают бессмысленные штурмы Бахмута и Соледара Донецкой области.

По мнению отдельных экспертов, в сентябре 2022 года наступила новая фаза российско-украинской войны. Сейчас противник пытается закрепиться на Запорожском направлении.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже более 67 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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