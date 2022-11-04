По данным экспертов, у России возникли проблемы с поставками тяжелой военной техники.

Параллельно со значительными потерями личного состава во время боевых действий в Украине российская армия продолжает сталкиваться с выраженными проблемами поставки тяжелой военной техники.

Так, аналитики Института изучения войны (ISW) приводят данные Министерства обороны Британии, согласно которым Россия в середине октября теряли более 40 единиц бронетехники в день.

"В последние недели РФ, вероятно, прибегла к переговорам о поставках 100 танков и бронетехники со складов Беларуси", - указывают специалисты.

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В то же время как информирует Генштаб ВСУ, россияне начали изымать из своих хранилищ военную технику, которая не прошла соответствующего техобслуживания, что тоже свидетельствует о сложном положении российских захватчиков.

Война в Украине: потери России

За более чем 8 месяцев полномасштабной войны против Украины Россия понесла колоссальные потери как живой силы, так и военной техники.

Так, как рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, в войне в Украине Россия потеряла вдвое больше самолетов, чем СССР за время войны в Афганистане.

"В целом, за время полномасштабной агрессии со стороны России, защитниками Украины уничтожено два раза больше самолетов РФ, чем было утрачено Советским Союзом за 10 лет войны в Афганистане - 278 самолетов РФ в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане", - сказал Громов.

Как сообщил Генштаб ВСУ, что с 24 февраля по состоянию на 3 ноября в нашем государстве ликвидировали примерно 74 тысячи противников, и, в частности, 1 442 вражеских беспилотников, 198 средств ПВО и 277 самолетов и 258 вертолетов.

В апреле президент Украины Зеленский говорил, что за 48 дней войны против Украины армия РФ вышла на уровень необратимых потерь выше, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане.

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