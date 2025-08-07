Он подчеркнул, что эти три шага будут осуществлены уже в ближайшее время.

Президент Владимир Зеленский перечислил три приоритета интенсивной дипломатической работы с международными партнерами, которые будут воплощаться в ближайшее время.

Как сообщил глава государства в Telegram, сегодня день многих звонков и контактов для реального продвижения на пути к миру и обеспечения независимости Украины при любых обстоятельствах. В частности, у Зеленского запланировано несколько разговоров. Известно, что в графике есть разговор с немецким канцлером Фрадрахом Мерцом.

"Будем на связи с коллегами из Франции и Италии. Состоится также коммуникация на уровне советников по вопросам национальной безопасности - поручил провести сегодня этот специальный формат", - отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что вчера после совместного разговора с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами говорил отдельно еще с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом Финляндии Александром Стуббом.

Зеленский отметил, что происходит совместная работа и важно обсудить ключевые детали.

"Приоритеты абсолютно четкие. Первое - прекращение убийств, и именно Россия должна пойти на прекращение огня. Второе - это формат для лидеров, чтобы встреча могла сработать на действительно длительный мир", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что со стороны Украины не раз говорили, что поиск реальных решений может стать действительно результативным именно на уровне лидеров. Поэтому, нужно определиться со временем для такого формата, с кругом вопросов.

"Третье - долговременность безопасности. Это возможно вместе с Соединенными Штатами и с Европой", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина никогда не хотела войны и будет работать ради мира максимально продуктивно:

"Главное, чтобы Россия, которая начала эту войну, действительно делала шаги для прекращения агрессии. Мир имеет рычаги давления на агрессора, мир имеет возможность проверять выполнение обещаний. Я благодарен всем, кто решительно настроен на достойное завершение войны".

Разговор Зеленского и Трампа

6 августа Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Этот разговор состоялся после визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Москву, где тот встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам Зеленского, он и Трамп имеют абсолютно четкую позицию - война должна завершиться честно. Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно защитит свою независимость.

