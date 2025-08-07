Одной из особенностей будущей новинки станет копия Dynamic Island в области фронтальной камеры.

Ресурс XiaomiTime опубликовал реальные фотографии флагмана Xiaomi 16. По официальной информации, его выпуск случится в сентябре 2025 года.

Новинку засняли во включенном состоянии: смартфон работает под управлением HyperOS 3 с дизайном Liquid Glass как у новой iOS 26, а в верхней части экрана видна вариация Xiaomi на тему "айфоновского" Dynamic Island.

Кроме того, на изображении можно заметить приложение Xiaomi Community с подписью на английском. Это может означать, что телефон будет запущен по всему миру, а не только на отдельных рынках.

Видео дня

Что касается аппаратного обеспечения, Xiaomi 16 станет первым флагманом на Snapdragon 8 Elite нового поколения, получит аккумулятор емкостью 6500–6800 мАч, а также в очередной раз улучшенную камеру. При этом он должен сохранить экран OLED на 6,3 дюйма. По нынешним меркам – компакт.

Известно, что вместе со стандартной версией будет представлена и версия Xiaomi 16 Pro Max с массивной батареей 7500 мАч и дополнительным экраном на задней панели. Анонс ожидается в сентябре – после презентации Snapdragon 8 Elite 2.

Вместе с Xiaomi 16 компания представит HyperOS 3 на базе Android 16. "Из коробки" новую систему как раз получат новые флагманы. Также на старте развертывания новая ОС появится как минимум на семи уже выпущенных моделях производителя.

Вас также могут заинтересовать новости: