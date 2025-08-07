Ресурс XiaomiTime опубликовал реальные фотографии флагмана Xiaomi 16. По официальной информации, его выпуск случится в сентябре 2025 года.
Новинку засняли во включенном состоянии: смартфон работает под управлением HyperOS 3 с дизайном Liquid Glass как у новой iOS 26, а в верхней части экрана видна вариация Xiaomi на тему "айфоновского" Dynamic Island.
Кроме того, на изображении можно заметить приложение Xiaomi Community с подписью на английском. Это может означать, что телефон будет запущен по всему миру, а не только на отдельных рынках.
Что касается аппаратного обеспечения, Xiaomi 16 станет первым флагманом на Snapdragon 8 Elite нового поколения, получит аккумулятор емкостью 6500–6800 мАч, а также в очередной раз улучшенную камеру. При этом он должен сохранить экран OLED на 6,3 дюйма. По нынешним меркам – компакт.
Известно, что вместе со стандартной версией будет представлена и версия Xiaomi 16 Pro Max с массивной батареей 7500 мАч и дополнительным экраном на задней панели. Анонс ожидается в сентябре – после презентации Snapdragon 8 Elite 2.
Вместе с Xiaomi 16 компания представит HyperOS 3 на базе Android 16. "Из коробки" новую систему как раз получат новые флагманы. Также на старте развертывания новая ОС появится как минимум на семи уже выпущенных моделях производителя.