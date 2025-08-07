Кремль: Встреча Путина и Трампа уже готовят, формат с Зеленским - без комментариев

Россия и Соединенные Штаты уже начали подготовку к проведению встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом российским СМИ заявил помощник кремлевского правителя Юрий Ушаков.

"Согласована договоренность о проведении в ближайшие дни встречи Путина и Трампа, стороны начали ее проработку", - сообщил Ушаков.

По его словам, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, но "Москва это оставила без комментариев".

По словам Ушакова, следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа, но сколько дней займет подготовка, пока сказать трудно. Место встречи уже выбрано, но его объявят позже.

Встреча Трампа с Путиным и Зеленским

Вчера спецпосланник президента США Уиткофф летал на переговоры в Москву. После этого NYT сообщила, что Трамп планирует провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а затем - трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Сам Трамп заявил об "очень хорошем шансе", что состоится встреча с Зеленским и Путиным.

По данным американских СМИ, Трамп приказал своей команде ускорить организацию встречи с Путиным и Зеленским. Место проведения еще не определено, но обсуждается несколько вариантов. Переговоры могут состояться уже на следующей неделе или в течение следующих двух недель.

