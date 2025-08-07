Кроме того, в Волгоградской области возникли пожары после ударов по железнодорожной инфраструктуре.

Власти Краснодарского края подтвердили удар по Афипскому нефте-перерабатывающему заводу (НПЗ), но утверждают, что пожар уже ликвидирован.

"Из-за падения обломков БПЛА на НПЗ загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата", - указывается в сообщении оперативного штаба.

Там добавили, что пожар охватил 250 кв. м, его удалось полностью ликвидировать, заявили местные власти.

Телеграм-канал Astra сообщил, что после атаки украинских беспилотников произошел пожар в воинской части в Славянске-на-Кубани, однако официально эту информацию не подтверждают.

Кроме того, в Волгоградской области возникли пожары после ударов по железнодорожной инфраструктуре. "На железнодорожной станции "Суровикино" возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами", - сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, на территории железнодорожной станции "Имени Максима Горького" в Волгограде упали обломки дрона, там работают саперы.

Удары по РФ

3 августа в Сочи возник пожар на нефтебазе "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в результате атаки украинского беспилотника. В частности загорелся топливный резервуар объемом 2000 куб м, сообщали российские экстренные службы.

