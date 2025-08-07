Cybertruck не будет ничего запускать, вместо этого он сам станет мишенью для управляемого оружия.

Воздушные силы США хотят приобрести два автомобиля Tesla Cybertruck, который вошел в список авто с худшим дизайном, для использования в качестве мишеней для высокоточного оружия во время учений и испытаний. Об этом сообщает The War Zone.

Cybertrucks входят в число 33 транспортных средств, которые Испытательный центр Воздушных сил (AFTC) хочет приобрести и доставить на полигон White Sands Missile Range (WSMR) в Нью-Мексико.

Основным назначением этих средств станет поддержка программы Stand Off Precision Guided Munitions (SOPGM) Командования специальных операций США (SOCOM). Цель учений - подготовка подразделений к операциям, имитируя сценарии, максимально приближенные к реальным.

Программа SOPGM охватывает различные виды высокоточного оружия, запускаемого с воздуха, включая несколько вариантов ракеты AGM-114 Hellfire, ракету AGM-176 Griffin, а также бомбы GBU-69/B Small Glide Munition (SGM) и GBU-39B/B Laser Small Diameter Bomb (LSDB).

Автомобили не обязательно должны быть полностью рабочими, но должны хотя бы иметь возможность буксироваться.

Отметим, что в свое время Cybertruck рекламировали как "пуленепробиваемый" и такой, который может "пережить апокалипсис". Звучали предположения, что электрический пикап смогут использовать военные.

Возможно, именно поэтому правитель Чечни Рамзан Кадыров в прошлом году похвастался Cybertruck, на который установили пулемет. Он поблагодарил Илона Маска и заявил, что этот автомобиль примет участие в российско-украинском противостоянии.

Такой "пиар" не помог инновационному пикапу Маска. Уже в этом году УНИАН сообщил, что Tesla была вынуждена сократить производство Cybertruck, ведь популярность модели оказалась не такой значительной, как предполагалось.

