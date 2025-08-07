Полицейские эвакуировали посетителей и персонал.

В Черкассах мужчина с оружием находится в помещении заведения питания, полиция сообщает о стрельбе.

По информации ГУ Нацполиции в Черкасской области, предварительно известно, что мужчина с оружием находится внутри помещения. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал.

Следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики находятся по указанному адресу. Правоохранители просят не приближаться к месту инцидента. Детали инцидента в полиции обещают обнародовать позже.

По данным местного издания 18000, стрельба произошла в заведении быстрого питания "McDonald's". Полиция перекрыла вход в ресторан. На месте, кроме правоохранителей, работают медики.

Как сообщает Суспильне, из заведения вынесли раненого мужчину. Медики пока не комментируют, в каком он состоянии.

В Черкассах мужчина с гранатой хотел взять работников ТЦК в заложники

5 августа в Черкассах мужчина во время проверки учетных данных угрожал работникам ТЦК подрывом гранаты и пытался взять их в заложники.

По данным полиции, в ходе общения мужчина достал гранату, выдернул чеку, начал угрожать подрывом и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК. На место происшествия прибыли правоохранители. Они начали вести переговоры с правонарушителем. Впоследствии его задержали.

