В Черкассах мужчина с оружием находится в помещении заведения питания, полиция сообщает о стрельбе.
По информации ГУ Нацполиции в Черкасской области, предварительно известно, что мужчина с оружием находится внутри помещения. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал.
Следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики находятся по указанному адресу. Правоохранители просят не приближаться к месту инцидента. Детали инцидента в полиции обещают обнародовать позже.
По данным местного издания 18000, стрельба произошла в заведении быстрого питания "McDonald's". Полиция перекрыла вход в ресторан. На месте, кроме правоохранителей, работают медики.
Как сообщает Суспильне, из заведения вынесли раненого мужчину. Медики пока не комментируют, в каком он состоянии.
В Черкассах мужчина с гранатой хотел взять работников ТЦК в заложники
5 августа в Черкассах мужчина во время проверки учетных данных угрожал работникам ТЦК подрывом гранаты и пытался взять их в заложники.
По данным полиции, в ходе общения мужчина достал гранату, выдернул чеку, начал угрожать подрывом и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК. На место происшествия прибыли правоохранители. Они начали вести переговоры с правонарушителем. Впоследствии его задержали.