Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, а евро - 48,54 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 7 августа, снизился на 10 копеек и составляет 41,75 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 48,75 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 гривни, а евро - по курсу 47,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг подешевел на 18 копеек - до 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 7 августа, остался на уровне предыдущего показателя - 48,54 гривни.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 7 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,61 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 7 копеек.

По данным на сайте Нацбанка, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,29 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 20 копеек.

Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько рассказала, что июль 2025 года для валютного рынка Украины прошел под знаком стабильности с умеренным колебанием валют. В августе резких скачков курса валюты также не предвидится.

По ее словам, средний курс доллара в июле составил 41,79 грн/долл, что свидетельствует об умеренной динамике без значительных отклонений, характерных для более изменчивых периодов.

