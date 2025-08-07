Недавно звезда "Аферистов в сетях" показалась с округлым животиком.

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, которая стала известной в целом благодаря проекту "Аферисты в сетях", развеяла слухи относительно своей беременности. В интервью OBOZ.UA блогерка расставила все точки над "і".

Напомним, что слухи о беременности Елены-Кристины появились из-за ее фотографии в Instagram, где она предстала с немного округлым животиком. Однако, как оказалось, это все магия ракурса.

На самом деле ведущая пока не ждет пополнения

Видео дня

"История этого фото такова: мы просто поймали очень теплый солнечный эмоциональный кадр. Красивый пузик у меня такой, ну чего не показать? Подписчики, кстати, положительно отреагировали на эту фотографию. Мне кажется, что сегодня людям очень не хватает хороших новостей. Ну что еще об этом сказать? Немножко взбудоражила аудиторию (смеется). Откровенно говоря, не ожидала такого внимания", - разъяснила Лебедь.

Вместе с тем телеведущая пока не спешит заявлять, что она чайлдфри. Она не исключает возможности стать матерью и уже даже задумывается над тем, как сообщила бы радостную новость своему любимому.

"Я не исключаю такой возможности. Получится тогда: "Любимый, у нас будет маленькое и рыженькое! Смотри: две полоски", - сказала Елена-Кристина Лебедь.

Кстати, недавно звезда проекта "Аферисты в сетях" поделилась радостной новостью - она обручилась со своим партнером Павлом Розенко.

