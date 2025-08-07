Госдеп: Угроза новых санкций от США изменила расчеты Путина

Российский правитель Владимир Путин пытается тянуть время в мирных переговорах по завершению войны в Украине. Впрочем, угроза новых экономических санкций от США изменили расчеты диктатора.
Об этом заявила спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс в эфире NewsNation.
"Иногда действительно бывают попытки затянуть процесс, втянуть других игроков в игру. Мы видим, что для Путина это может быть попытка выиграть время и сдвинуть ситуацию в свою пользу. Здесь речь идет не только о войне, но и об экономике", - отметила спикер Госдепа.
Брюс добавила, что Трамп четко дал понять, что готов и способен ввести новые экономические меры. Это стало фактором, который изменил расчеты Путина.
Война в Украине - дипломатические маневры России
Как сообщал УНИАНА, президент США Дональд Трамп пригрозил Кремлю новым пакетом санкций, если Москва не согласится на прекращение огня в Украине. В ответ российские чиновники заявили об "открытости к диалогу", не исключая возможности переговоров с участием США.
Вчера Трамп заявил об "очень хорошем шансе", что состоится встреча с Зеленским и Путиным. По данным американских СМИ, Трамп приказал своей команде ускорить организацию встречи с Путиным и Зеленским.
В Кремле заявили, что Россия и Соединенные Штаты уже начали подготовку к проведению встречи Трампа и Путина. Формат с Зеленским - без комментариев.