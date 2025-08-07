В случае потери личной вещи в поезде следует заполнить форму на сайте УЗ.

Пассажиры "Укрзализныци" регулярно забывают личные вещи в поездах. С начала 2025 года компания получила 11 445 заявок с просьбой найти потерянные вещи.

Как сообщила пресс-служба УЗ, в прошлом году этих запросов было на 40% меньше.

"Кроме наушников, ключей, документов, кошельков и сумок пассажиры и пассажирки теряли разные интересные вещи - шлем для кота, кусты голубики, укулеле, деревянный меч и даже портмоне с фото Степана Бандеры. После прибытия поезда на выходе не спешите и обязательно проверяйте свои вещи - на месте ли ваши кусты и рассада, коты, удочки и шлемы", - советуют в УЗ.

В случае потери вещей следует заполнить соответствующую форму на сайте "Укрзализныци". При этом нужно внимательно заполнять данные, ведь после оформления заявки невозможно внести изменения. Как уверяют в УЗ, введенные данные будут обрабатываться конфиденциально и исключительно для обработки вашего запроса.

"Укажите как можно больше деталей. Это существенно поможет ускорить поиск! Мы обрабатываем заявки и связываемся с пассажирами обычно в течение суток в порядке очереди", - отметили в пресс-службе.

Ранее УНИАН уже писал о потерянных пассажирами вещах в поездах. В частности, в 2023 году среди интересных находок были номерные знаки для автомобиля, церковная шапка, детский горшок, конная амуниция, капы для зубов, аппарат для выращивания семян и тому подобное.

"Укрзализныця" вошла в самый пиковый августовский сезон железнодорожных перевозок. В УЗ сообщили, что количество пассажиров детских групп в поездах УЗ на прошлой неделе было эквивалентно почти всему населению Жмеринки (33,3 тысячи человек). По многим направлениям сейчас регистрируется более 4-5 запросов на 1 доступное место.

