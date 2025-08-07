Артист поделился семейными фотографиями в сети.

Популярный украинский певец Дмитрий Монатик, который в конце прошлого года в третий раз стал отцом, впервые показал лицо младшего сына Леона.

Не секрет, что артист редко говорит о личной жизни и детях. Однако на днях он опубликовал новые фото в своем Instagram не только со старшими сыновьями, которых показывал ранее, а и с младшим. На кадрах заметно, как третий сын Монатика подрос и нежно прижимается к плечу звездного отца.

"Воспоминания", - лаконично подписал фотографии Дмитрий.

Также Монатик умилил сеть и снимком со старшими сыновьями Данилом и Платоном. С мальчиками певец сделал совместный кадр в лифте.

К слову, Дмитрий находится в браке с женой Ириной более десяти лет. Супруги воспитывают трех общих сыновей: 10-летнего Платона, 7-летнего Данила и Леона, которому семь месяцев.

Напомним, ранее жена Дмитрия Монатика - Ирина - показалась после рождения третьего ребенка.

