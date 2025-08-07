По городу и области объявлено предупреждение. Синоптики прогнозируют грозы, а кое-где еще град и шквалы.

В Харькове на 7 августа объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Утром и днем 7 августа ожидается по городу гроза", - предупреждают синоптики.

Также предупреждение объявлено и для жителей Харьковской области, где сегодня пройдет гроза, а также местами град и шквал 15 - 20 м/с.

Синоптики призвали жителей быть внимательными и осторожными и объявили I уровень опасности, желтый.

7 августа на Харьковщине ожидается облачная погода. Утром и днем пройдут кратковременные дожди, грозы, местами возможен град и шквалы ветра до 15-20 м/с. Ветер будет 7-12 м/с. Столбики термометров по области покажут +23°...+28°, а в Харькове ожидается +23°...+25°.

8 августа на Харьковщине будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12°...+17°, днем +24°...+29°.

9 августа также будет переменная облачность. Без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура ночью +12°...+17°, днем +24°...+29°.

10 августа на Харьковщине будет переменная облачность. Осадков не предвидится. Ветер 5-10 м/с. Температура не изменится: ночью +12°...+17°, днем +24°...+29°.

