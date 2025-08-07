В СМИ появилась информация, что турецкий президент якобы планирует посетить Киев - и не когда-нибудь, а именно в дни завершения ультиматума Дональда Трампа для покупателей российской нефти и газа в начале августа. В перечень крупнейших потребителей этих ресурсов входит и Турция.

И хотя посол Украины в Турции Нариман Джелял почти сразу опроверг эти инсайды, очевидно, что Анкаре все сложнее оставаться к РФ "нейтральной". Собственно, учитывая уровень контроля над СМИ в Турецкой республике, подобные "инсайды" именно сейчас вряд ли являются случайными - это тоже сигнал. Но сигнал о чем именно?

Разбираться стоит не через призму украинских интересов, а именно через турецкую "адженду", как сейчас модно говорить. А она состоит из нескольких ключевых внутренних и внешних политических сюжетов, которые и влияют на этот баланс "пророссийскости" турецкой власти.

Во-первых - энергетика, как внутренний сюжет, который влиял на внешнюю политику. Турция хоть и находится преимущественно в Азии, но, в отличие от большинства соседей, не имеет значительных собственных залежей нефти или газа. Что и формировало зависимость Турции от Кремля во времена Эрдогана, для которого главной целью всей политики была промышленная модернизация страны.

В условиях дорогих энергоресурсов никакая модернизация просто была бы возможной. Плюс, желание заработать на транзите этих же ресурсов в ЕС. Именно поэтому были проекты "Турецких потоков" из РФ, различных "хабов" и прочего. Но на днях турки официально признали, что никакого "газового хаба" с РФ не будет. А что же произошло? Произошла геополитика.

Турбулентность во всех локациях вокруг Турции ставят геополитику региона "вверх ногами" по сравнению с тем, что было еще в 2014-2015 годах. Европа, Кавказ и Ближний Восток уже не те. Все остальное - даже РФ и Турция. Турки планомерно работали 10 лет над диверсификацией источников энергоносителей и в значительной степени достигли своего.

Теперь российские ресурсы - это лишь один из многих источников, что в значительной степени размывает кремлевское влияние на Турцию. Там активно ищут и уже добывают собственные газ и нефть - пока что в относительно незначительных объемах, зато с довольно впечатляющей динамикой.

Впрочем, то, что нефтегазоносные месторождения часто находятся в спорных или неспокойных локациях (как вот вокруг Кипра и в Черном море) заставляют Анкару становиться главным миротворцем именно в этих регионах. Зато там, где они могут силой получить "выход" на энергоносители, они не стесняются эту силу применять - Сирия и Ливия как пример.

Именно сирийские события сейчас являются ключевыми для Турции с геополитической точки зрения. Поскольку Эрдоган наконец реализовал свои постимперские амбиции и таки получил "младшего брата", полностью от Турции зависимого.

Но здесь сопротивление оказывают израильтяне, которые хотят сохранить старые и создать новые собственные прокси силы в регионе в качестве буферов на границах с давним врагом (они в состоянии войны с Сирией с 1940-х годов), чтобы продолжать ослабление этой страны и не допустить ее консолидацию и усиление при новой власти.

Поэтому Израиль, если верить СМИ, был против вывода российских войск с сирийских баз, вооружает одну из группировок друзей, фактически создавая местный аналог "ДНР", а также, по сообщениям, "налаживает мосты" с курдскими силами, которых "бросили" США, и которые вынуждены были отступать именно под давлением турок. Из-за этого авторитет и власть Аш-Шараа в Сирии всё больше "шатается", а значит - шатается и турецкое влияние в регионе.

А Сирия крайне важна и с точки зрения залежей там нефти с газом, и как транзитная территория, где можно проложить трубопроводы для поставок газа и нефти из стран Залива в Европу. Так, замещая энергоносители из РФ.

Проще говоря, без Сирии не получится тот "энергетический хаб", о котором мечтает Эрдоган, и за образование которого страна "заплатила" галопирующей инфляцией и кучей внутренних кризисов. Сирия для Эрдогана это как Украина для Путина - путь либо к полному поражению и упадку, либо к успеху и "величию", с признанием в качестве регионального лидера.

Но, как видим, на этом пути "палки в колеса" вставляют израильтяне и россияне. Все настолько непросто, что, без преувеличения, Турция и Израиль уже в шаге от войны. Потому что израильтяне бомбят военные базы на территории Сирии, которые должны стать турецкими базами. А сейчас турецкая армия имеет преимущество над израильской практически по всем показателям, кроме авиации. Поэтому турки налаживают "мостики" и с Трампом, и уже получили разрешение на покупку "еврофайтеров" у Германии и Британии. Авиация - критическая слабость для Турции, что делает Эрдогана более сговорчивым.

Турция осталась без современной авиации потому, что на страну были наложены санкции за покупку российских комплексов ПВО С-400 у РФ в 2017 году. Это был некий ответ на сбитие турками российского самолета в конце 2015 года. Типа, "мы ваш самолет сбили, а чтобы вы вернули турецкие помидоры на российский рынок готовы и у вас что-то купить военное в качестве компенсации".

Это вылезло боком туркам, потому что отрезало их от современных западных вооружений. Но, с другой стороны, благодаря этой изоляции Турция очень развила собственный ВПК и постепенно занимает все более лидерские позиции как экспортер относительно дешевого, но адаптированного к натовским технологиям вооружения (потому что страна и сама член НАТО). А дешевое оружие для стран Третьего мира - это именно ниша РФ.

Это еще одно направление, где у Анкары растут противоречия с Москвой, зато с США и ЕС отношения крепнут. Поскольку теперь, когда Запад активно перевооружается, выделяя на это сотни миллиардов долларов, там очень нужно много дешевого оружия западного образца. И Эрдоган очень хочет получить эти контракты. Но европейцы ставят условием Эрдогану выбрать - или он с ЕС, или с РФ. И это ему очень не нравится, потому что это гарантирует потери или с той, или с другой стороны.

И время на размышления у него ограничено - потому что до конца этого года эти миллиарды европейцы, с привлечением американцев, уже распределят и без Эрдогана. Еще одна причина, почему Анкара так рьяно выступает миротворцем по российско-украинской войне - потому что если будет какое-то перемирие и "заморозка", то турки смогут сохранить оба денежных потока и дальше зарабатывать свою "ренту" на посредничестве. Но, поскольку эти планы тормозит именно Путин, то недовольство Кремлем в Анкаре растет. И там уже тоже намекают на то, что вечно ждать не будут. Еще одна "трещина" в отношениях с Кремлем.

И это все на фоне еще одного крайне важного для Эрдогана и Кремля сюжета - влияния на постсоветское пространство, дипломатическая битва за которое сейчас идет на Кавказе. Турция, с целью "хаба", очень нуждается в прямом сообщении с Азербайджаном, через который впоследствии сможет получить выход на всю Центральную Азию, которую турки уже упорно "окучивают" на тему

"Большого Турана" и торговых путей от Европы до Китая, альтернативных проходящим по российской территории.

И Зангезурский коридор, который Трамп (при содействии Эрдогана - в обмен на уступки по самолетам, вероятно) планирует взять в аренду, чтобы зафиксировать контроль над этой важной артерией между Востоком и Западом, и мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном становятся очень важными как для Турции, так и для Украины и всего мира. Ведь это может в корне изменить торговые, денежные, энергетические (в перспективе), а следовательно и геополитические "ландшафты" Евразии.

"Ландшафты", где уже не будет места для Кремля, который десятилетиями "паразитировал" на этой теме, вооружая одновременно и армян, и азербайджанцев, чтобы мир никогда там не наступил. То есть ведет себя примерно так же, как до сих пор делал Китай в российско-украинской войне, продавая дроны и комплектующие обеим сторонам, чтобы никто не победил и война была вечной. Если Турция получит прямой торговый путь в Центральную Азию, то и там доминирование Кремля, которое уже ослаблено, будет полностью утрачено.

Еще одна важная геополитическая тема, которая раскалывает РФ и Турецкую Республику - попытки Трампа разделить мир на группы влияния. Во времена "сонного Джо" и Обамы, когда они очень медленно и всегда "половинчато" решали все мировые проблемы (вспомните, как долго Украина ждала первые поставки американского оружия - не джавелинов, а настоящей помощи), образовался тот самый "Глобальный Юг", который последние годы имеет все больший геополитический вес.

Заработают страны этого "Юга" на посредничестве между Западом и... Западом. Потому что получают западные технологии, деньги, производства, чтобы потом эту продукцию продавать на западных же рынках в условиях свободной торговли. Лидером этого стал Китай, но Турция там играет далеко не последнюю роль. Действительно, если "гегемон" слабый и хилый, то почему бы и самим не отобрать лидерство в своем регионе? Поэтому мы видим так много войн и конфликтов последние годы - потому что региональные силы решают, кто здесь лидер, пока "мировой полицейский" взял себе "отгул".

Но при "раннем" Трампе на втором сроке ситуация была еще более впечатляющей с точки зрения конфликтов - поскольку он убрал в начале года даже те элементы контроля, которые еще оставались во времена Байдена. Полный хаос в мире и привел к наибольшему количеству военных конфликтов за полгода со времен Холодной войны.

Впрочем, Трамп разрушал мировые институты не просто так. У него есть план. И частью этого "ВЕЛИКОГО ПРЕКРАСНОГО ПЛАНА", как он бы сказал, является уничтожение этого "Глобального Юга" как независимой геополитической единицы. Да, она не монолитна, но все вместе эти страны могут блокировать решения тех же США. Собственно, именно благодаря рынкам Глобального Юга и их посредничеству Кремль и смог преодолеть довольно болезненные западные санкции.

Но Трамп не Байден. Он такое вряд ли сможет вытерпеть, когда его волю ставят под сомнение. Он слишком импульсивен и воспринимает мир, как когда-то китайские императоры, которые пошлины за торговлю официально считали данью от вассалов - а значит, полмира для них были "вассалами". Даже Британская, Российская и все остальные империи, хотя реально часто было наоборот.

И вот Трамп ставит условие - или вы соглашаетесь на соглашение с США, которое зафиксирует что вы "вассал", или будут санкции и ограничения. Сейчас он "тестирует" этот подход на Индии. Турция, без сомнения, на очереди. Особенно, если Трамп не станет делать очередное ТАСО (с англ.: Trump always chickens out - Трамп всегда дает заднюю) и 8 августа действительно начнет всех покупателей российской нефти с газом облагать этими пошлинами. Украина же и ЕС уже такие "вассальные соглашения" согласовали.

Поэтому улучшение отношений с "вассалами" - это улучшение отношений и с самим Трампом, ведь теперь Запад, пусть и в другой не совсем демократической реальности, но вновь становится все более монолитным. А отношения с РФ здесь становятся индикатором "зависимости" для Трампа. И туркам и всем другим странам Глобального Юга можно будет усидеть "на двух стульях" и зарабатывать свою "ренту посредника" только при условии того, что Путин пойдет на перемирие, которое Трамп признает своей победой.

Кстати, именно то, что Кремль не пошел на такое соглашение, и разозлило больше всего Трампа. Об обстрелах Киева, Харькова, Сум и других городов он начал вспоминать лишь значительно позже - как повод, а не как причину недовольства. И вот прямо сейчас Виткофф пришел в Кремль с последним предложением сделки от Трампа. Посмотрим, что из этого получится. За этим очень внимательно наблюдают не только в Киеве, но и в Анкаре.

И пока не будет понятно, как поведет себя Трамп, вряд ли состоится визит Эрдогана в Украину. Но очевидно, что этот визит готовится, чтобы зафиксировать новые реалии - или "заморозки" и восстановления Украины, или новых реалий "злого Трампа", когда ты или совместно с другими "вассалами" выполняешь волю "сюзерена", или оказываешься в экономической и политической изоляции от всех этих "вассалов".

Нам важно, что украинцам, при содействии европейцев, НАТО и прагматичных представителей Госдепа США, удалось занять нишу "индикатора" в этой новой геополитической системе - если ты против Украины, то ты против Трампа и всего Запада. По крайней мере, так это выглядит.

Хотя никто не даст гарантии, что Трамп не сделает очередное ТАСО, чем вновь перевернет ситуацию в корне... Тем не менее, если сыграет базовый сценарий, то после 8 августа, в случае новых американских санкций, в Киев приедет не только Эрдоган, а целый ряд представителей "Глобального Юга".

Сама же Турция уже не успевает обновлять "книгу жалоб" на Путина и Кремль, который упорно цепляется за старые "фантомные боли" по своему "величию", игнорируя то, что теперь он зависит от Турции, а не наоборот. И визит Эрдогана в Киев, если - когда - он произойдет, зафиксирует этот новый расклад в Европе, Азии и всем мире. В мире, где Кремль потерял все "величие".

Андрей Попов