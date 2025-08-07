Синоптики предупреждают о сильном ветре.

На сегодня, 7 августа, в Одесской области объявили повышенный уровень небезопасности. О непогоде предупреждает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"Вдоль побережья Одесской области днем 7 августа ожидается ветер северный 12-17 м/с, умеренное волнение моря", - прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды введен І уровень опасности, желтый.

По прогнозу, в Одесской обалсти сегодня будет переменная облачность. Днем без существенных осадков. Ветер северный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с. Столбики термометров по области покажут +28°...+33°.

В Одессе сегодня также будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 9-14 м/с. Температура в городе ожидается в пределах +29°...+31°. Температура морской воды +23°...+24°.

Сегодня через территорию Украины продолжит перемещение холодный атмосферный фронт. Поэтому днем на востоке и юго-востоке страны местами пройдут кратковременный дождь с грозой. На остальной территории уже будет преобладать погода без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 7-12°, днем 20-25°; на юге и юго-востоке страны ночью 18-23°, в дневные часы 28-33°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 22-27°.

