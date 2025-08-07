Ученые зафиксировали крупнейшее обесцвечивание кораллов за четыре десятилетия.

Большой Барьерный риф столкнулся с самым резким годовым снижением количества живых кораллов почти за четыре десятилетия наблюдений. Об этом пишет Independent.

Согласно данным Австралийского института морских наук, два из трёх районов рифа за последний год утратили значительную часть кораллов. Причина - тепловой стресс из-за глобального потепления. Как сообщается, усугубляют ситуацию циклоны, наводнения и нашествия морских звезд-терновников, которые поедают кораллы.

Эксперты предупреждают: экосистема рифа становится всё более нестабильной и может вскоре достичь точки невозврата. Ученые зафиксировали рекордную потерю кораллов после экстремальной морской жары в 2024 году.

"Мы наблюдаем рост нестабильности в состоянии кораллов. Это свидетельствует о хроническом стрессе экосистемы", - говорят ученые.

Обесцвечивание кораллов - что известно

Процесс обесцвечивания происходит, когда кораллы из-за перегрева воды теряют водоросли, которые обеспечивают их цвет и питание. Если температура не снижается, кораллы могут погибнуть. Ранее такие массовые явления были редкостью, но с конца 1990-х они участились. Последнее событие стало пятым с 2016 года и затронуло около 75% обследованных рифов — более чем на 40% из них обесцвечивание охватило свыше половины кораллов.

Особенно тревожно то, что впервые пострадали южные участки рифа, ранее более устойчивые. Несмотря на утраты, ученые отмечают, что риф по-прежнему сохраняет больше кораллов, чем многие другие в мире, и остаётся популярным туристическим объектом.

