Настоящий патриотизм не измеряется внешними символами, считает артист.

Певица София Ротару очень много сделала для культуры и не обязана демонстрировать патриотизм на показ.

Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал проживающий в США заслуженный артист Украины Иван Красовский, поддержав таким образом исполнительницу на фоне критики из-за ее молчания о войне в Украине.

По словам артиста, Ротару сейчас живет в Украине и просто не привыкла к публичным заявлениям.

"Я знаю, что София Ротару в Украине, потому что общаюсь с ее другом, который живет в США. Она пробыла в Италии, кажется, два года, но не смогла там жить. София Ротару всегда была осторожной личностью. Она не выступает для кого-то и столько сделала для культуры (не только украинской, но и мировой), что, возможно, имеет право молчать", - заявил Красовский.

По его мнению, настоящий патриотизм не измеряется внешними символами:

"Есть такие люди, которые кричат о любви к Украине, а у меня, например, даже нет вышиванки. Как по мне, Украина должна быть в сердце, а не в вышиванке".

С начала полномасштабной войны София Ротару избегает публичных комментариев относительно вторжения России. Время от времени она делится в соцсетях фотографиями, связанными с обстрелами или событиями в Украине, что вызывает разную реакцию со стороны общественности.

