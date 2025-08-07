Иностранных гостей также призывают сообщать властям южнокорейской столицы о злоупотреблениях со стороны таксистов.

Муниципальные власти Сеула, столицы Южной Кореи, 6 августа 2025 года объявили о начале 100-дневной специальной кампании по борьбе с несправедливым отношением водителей такси к иностранным туристам.

Как сообщает The Korea Herald, инициатива направлена на борьбу с незаконной деятельностью такси, такой как завышение цен, требование чаевых, отказ подвозить пассажиров на короткие расстояния и другие неудобства, с которыми сталкиваются многие иностранные туристы, останавливая такси в Сеуле.

В частности, решительные меры будут приняты в аэропортах, а также в районах туристических достопримечательностей Сеула, таких как торговый район Мендон.

При этом сообщается, что в центре южнокорейской столицы муниципальные служащие будут наказывать:

таксистов, отказывающиеся брать иностранных туристов на короткие поездки;

таксистов, которые ждут, когда иностранные клиенты предложат оплату выше стандартного тарифа;

таксистов, которые завышают цены для туристов в ночное время.

В то же время власти Сеула предложили туристам сообщать о проблемах, связанных с такси, с помощью анкет, которые можно получить в аэропортах Инчхон и Кимпхо. Карточка будет иметь QR-код, который можно использовать для регистрации нарушений.

Издание напоминает, что базовая стоимость стандартной поездки на такси в Сеуле на расстояние до 1,6 км составляет 4800 вон (около 3,46 долларов или 144 гривни). За каждый последующий 131 метр поездки взимается дополнительная плата в размере 100 вон (около 0,7 доллара или 3 гривни). Базовая стоимость проездки в ночное время варьируется от 5800 (около 4,20 долларов или 174 гривни) до 6700 вон (около 4,85 долларов или 201 гривня) в зависимости от времени поездки.

Как таксисты наживаются на туристах

