Продать доллар можно в среднем по курсу 41,30 грн, евро - 47,90 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 7 августа, подешевел на 5 копеек - до 41,85 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,30 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 10 копеек и составляет 48,60 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,90 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,55 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,45 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,62 грн/евро, а курс продажи - 48,31 грн/евро.

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 7 августа, составляет 114 541 доллар. В гривне ее цена сегодня составила 4 746 740 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 7 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,61 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 7 копеек.

По отношению к евро гривна, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,29 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 20 копеек.

