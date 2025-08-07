От этих растений лучше отказаться в саду или сажать их только в горшки.

Многие популярные садовые растения могут нанести вред — вытеснить местные виды, нарушить экосистему и даже повредить постройки. Садовод Эдвард Боурин рассказал изданию Homes and Gardens, какие растения нельзя садить во дворе.

Китайская и японская глициния

Красивые лианы с душистыми цветами. Однако они быстро разрастаются, обвивают деревья и конструкции, могут повредить крыши, заборы, водостоки. Требуют регулярной обрезки. Альтернатива — американская глициния.

Мята

Полезна в кулинарии и медицине, но чрезвычайно агрессивна. Распространяется корневищами и легко захватывает клумбы. Лучше выращивать в горшках. Альтернатива — медленнорастущий шалфей.

Буддлея

Привлекает бабочек и пчёл, но быстро захватывает территории, распространяясь семенами. Может расти даже в трещинах стен.

Бамбук

Эффектное растение для декора, но "бегущие" виды распространяются под землёй и могут даже разрушить бетон. Требуются корневые барьеры. Более безопасная альтернатива - звездчатый жасмин.

Японская анемона

Цветёт осенью, но легко расползается и подавляет другие растения, особенно в рыхлой почве. Лучше выбрать жабью лилию - она декоративна и не агрессивна.

Английский плющ

Тенелюбивое вьющееся растение, но оно душит деревья, разрушает здания и вытесняет местную флору. Вместо него посадите пахисандру - она безопаснее.

Акантус (медвежьи ушки)

Мощный многолетник, который трудно вывести. Отрастает даже от мелких корней. Может вытеснять соседние растения. Альтернатива - мальва.

Бирючина

Часто используется для изгородей, но считается инвазивной. Распространяется птицами. Требует постоянной обрезки. Безопаснее посадить тис.

Прежде чем сажать новое растение, изучите его особенности, советует эксперт. Иначе борьба с ним может затмить всю радость садоводства.

