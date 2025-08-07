Многие популярные садовые растения могут нанести вред — вытеснить местные виды, нарушить экосистему и даже повредить постройки. Садовод Эдвард Боурин рассказал изданию Homes and Gardens, какие растения нельзя садить во дворе.
Китайская и японская глициния
Красивые лианы с душистыми цветами. Однако они быстро разрастаются, обвивают деревья и конструкции, могут повредить крыши, заборы, водостоки. Требуют регулярной обрезки. Альтернатива — американская глициния.
Мята
Полезна в кулинарии и медицине, но чрезвычайно агрессивна. Распространяется корневищами и легко захватывает клумбы. Лучше выращивать в горшках. Альтернатива — медленнорастущий шалфей.
Буддлея
Привлекает бабочек и пчёл, но быстро захватывает территории, распространяясь семенами. Может расти даже в трещинах стен.
Бамбук
Эффектное растение для декора, но "бегущие" виды распространяются под землёй и могут даже разрушить бетон. Требуются корневые барьеры. Более безопасная альтернатива - звездчатый жасмин.
Японская анемона
Цветёт осенью, но легко расползается и подавляет другие растения, особенно в рыхлой почве. Лучше выбрать жабью лилию - она декоративна и не агрессивна.
Английский плющ
Тенелюбивое вьющееся растение, но оно душит деревья, разрушает здания и вытесняет местную флору. Вместо него посадите пахисандру - она безопаснее.
Акантус (медвежьи ушки)
Мощный многолетник, который трудно вывести. Отрастает даже от мелких корней. Может вытеснять соседние растения. Альтернатива - мальва.
Бирючина
Часто используется для изгородей, но считается инвазивной. Распространяется птицами. Требует постоянной обрезки. Безопаснее посадить тис.
Прежде чем сажать новое растение, изучите его особенности, советует эксперт. Иначе борьба с ним может затмить всю радость садоводства.
Напомним, ранее УНИАН рассказывал, на каких растениях сидят клещи.