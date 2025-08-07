Недавно на Солнце произошло сразу три вспышки.

7 августа магнитных бурь не ожидается. Большинство сервисов, включая SpaceWeatherLive, отмечают, что не прогнозируются бури - геомагнитная обстановка останется тихой и стабильной .

MeteoAgent также подтверждает, что K‑индекс на 7 августа ожидается в пределах 1–2 единиц.

Такая геомагнитная обстановка практически не влияет на самочувствие людей и работу техники - спутники, связь и навигация будут функционировать в нормальном режиме.

Видео дня

Тем не менее, стоит следить за обновлениями: на Солнце в последние дни были зарегистрированы активные M‑вспышки, которые могут изменить ситуацию в течение недели.

Вспышки на Солнце - что известно

Напомним, в начале этой недели на Солнце произошли три мощные вспышки M-класса. Это первый такой всплеск активности за последние недели.

Солнечные вспышки - это мощные взрывы на Солнце. Во время такой активности солнце излучает большое количество света, тепла и заряженных частиц в космос. Эти вспышки могут продолжаться от нескольких минут до часов и иногда сопровождаются выбросами корональной массы - плотных облаков плазмы.

Когда такие частицы достигают нашей планеты, они могут влиять на работу спутников, GPS, радиосвязи и вызвать магнитные бури.

Вас также могут заинтересовать новости: