Когда Луна образует гармоничный трин с Марсом, внутренние импульсы становятся нашим проводником к настоящим победам.

Судьбоносный период ждет четыре знака Зодиака. 7 августа 2025 года Луна сформирует благоприятный аспект с Марсом, и благодаря этому транзиту станет легче распознавать собственные желания и принимать решительные шаги. Интуиция обостряется, сомнения уходят, а стремление к ясности усиливается настолько, что желание получить ответы заставит действовать, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Вы давно осознаете, в каком направлении нужно двигаться, но страх удерживал вас. И пусть этот страх имеет под собой основания, время пришло. Вселенная пошлет вам ясный сигнал: вы не застряли, путь открыт. Этот шаг не только необходим - он поможет вам приблизиться к решению, которое давно назревало. Тандем Луны и Марса даст вам смелость, чтобы не просто действовать, а верить в свой успех. Ваш внутренний огонь - источник силы. Готовьтесь сиять, Овен.

Дева

Для Дев период принесет эмоциональное пробуждение, которое может застать врасплох. Потребность в ответах становится острой, и ожидание утомляет. Но под поддержкой Луны и Марса вы получаете достаточную выносливость, чтобы двигаться к истине. Как только вы позволите себе искать честно, все начнет складываться. Да, путь непрост, и опора лишь на себя - единственный вариант. Но вы справитесь. И уже в этот день почувствуете мощную волну обновления.

Скорпион

Для вас наступает момент, когда прятаться больше нельзя. Накопленные эмоции просятся наружу, и Луна в аспекте с Марсом помогает превратить их в действия. Вселенная буквально кричит вам: пора двигаться. Вы знаете, что это так, просто не хотели это признавать. Будьте честны с собой, Скорпион. Не держитесь за прошлое. У вас есть силы преодолеть внутренние преграды - используйте это время как трамплин к следующей жизненной фазе.

Водолей

Вы можете проснуться в странном настроении - как будто что-то мешает, но непонятно что. Это сигнал: в вашей жизни накопилось нечто, что требует устранения. Аспект Луны и Марса освещает проблему - возможно, кто-то рядом с вами отнимает энергию. Пора это прекратить, пока не стало хуже. Вы имеете право на личные границы. Не бойтесь проявить твердость - в этом ваша сила. Энергия Марса поддерживает ваше стремление к ясности и свободе.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака вот-вот получат знак свыше и кардинально изменят свою судьбу.

