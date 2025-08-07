Россия поднимает этот вопрос на фоне переговоров с США, считает Роман Свитан.

Россия может провести новые испытания своей ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". И подобные заявления - это очередная попытка Путина потрясти ядерным оружием. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Не получилось у него с "Орешником", не сложилось. И со всеми остальными, которые он в последнее время презентовал. Даже "Сармат" не стартовал, из 7 пусков 6 были взрывы. А седьмая ракета, которая запустилась - неизвестно куда улетела, до сих пор ищут. И сейчас та же самая картина. У россиян технологическая просадка ощущается по всем направлениям. То, что в свое время СССР делал. Но россиянам до СССР, как до Киева рачки, это нереально", - сказал Свитан.

Он добавил, что россияне не могут решить эти технологические проблемы. Особенно это касается таких ракет с ядерным двигателем, как "Буревестник".

"Сам по себе - это та же тепловая сборка. В основном преобразуется тепло. Но носитель - ядерная сборка. А это фактически грязная бомба. То есть сама ракета, кроме того, что у нее может быть какая-то боевая часть, она сама грязная бомба. И даже если в неактивном состоянии ее запускают, она в конце концов обернется катастрофой с заражением. То есть сама идея использования ядерного двигателя технически возможно и разумная. Но их есть смысл использовать в космических полетах. Не в таком амплуа. Здесь это как тяговая сила, это плохо закончится для самих россиян. Еще несколько таких пусков и у них заражение будет серьезное", - добавил Свитан.

Эксперт также объяснил, для чего Россия сейчас поднимает вопрос с испытанием этой ракеты: "Как информационный поток, чтобы еще раз потрясти ядерной дубинкой РФ это использует. Ведь начались снова эти поездки Виткоффа, контакты с Трампом. И Путин пытается чем-то еще потрясти".

Ядерные угрозы Кремля: что известно

Накануне Декер Эвелет, эксперт по ядерному оружию аналитической компании CNA сообщил, что Россия может провести новые испытания своей ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Отмечается, что о таких намерениях свидетельствует активизация работ на полигоне Паньково, а также то, что США отправили в Новую землю самолет радиационной разведки военно-воздушных сил WC-135R.

Также накануне кремлевский диктатор Путин снова поднял вопрос "Орешника". На фоне ультиматума Трампа, российский президент заявил, что первый серийный комплекс "Орешник" уже поступил в войска РФ.

