Питательную ценность этой лапши можно улучшить.

Лапша быстрого приготовления дешевая и является часто любимым перекусом или блюдом для студентов, занятых работников, семей и тех, кто хочет сэкономить на продуктах. Однако, что произойдет, если есть такую лапшу каждый день. Об этом рассказали в The Independent.

Лапша быстрого приготовления доступна, а одна порция стоит очень дешево, готовится за считанные минуты и придает сытости. Также ее легко хранить, она имеют долгий срок годности и продается почти в каждом продуктовом магазине.

Что на самом деле содержится в упаковке такой лапши?

Несмотря на то, что лапша быстрого приготовления дарит хороший вкус и скорость, ее питательную ценность можно улучшить.

Видео дня

Отмечается, что стандартная упаковка состоит из лапши из пшеничной муки и пакетика приправ. Некоторые более дорогие варианты также содержат сушеные овощи или хрустящий жареный чеснок.

"Однако, в среднем, большинство пакетов содержат очень много соли: типичная порция может содержать 600-1500 мг натрия, что приближается к или даже превышает рекомендуемую суточную норму потребления (Всемирная организация здравоохранения рекомендует менее 2000 мг натрия в день)", - объясняют в The Independent.

Поэтому если потреблять много соли, то это может нагружать сердце и почки. Из-за того, что лапша обычно изготавливается из рафинированной пшеницы, лапша быстрого приготовления не содержит много клетчатки, которая важна для поддержания регулярного пищеварения и здоровья кишечника.

"Мгновенные лапши также содержат мало белка. Вы почувствуете сытость сразу после употребления мгновенных лапши благодаря рафинированным углеводам, но без добавления яиц, тофу или мяса как источника белка эта сытость будет кратковременной. Вы снова скоро почувствуете голод", - подчеркивают в материале.

Также этот продукт содержит мало питательных веществ, таких как витамины и минералы, что является важным, ведь они помогают организму нормально функционировать и оставаться здоровым.

Какие риски для здоровья могут быть от ежедневного употребления лапши быстрого приготовления?

Эта лапша не навредит вашему здоровью, если ее употреблять не часто. Однако если она станет вашим основным приемом пищи, то исследования раскрывают некоторые потенциальные проблемы со здоровьем.

"Исследование, проведенное среди взрослых южнокорейцев, показало, что частое употребление лапши быстрого приготовления (более двух раз в неделю) связано с повышенным риском метаболического синдрома, особенно среди женщин. Метаболический синдром - это совокупность состояний, которые вместе повышают риск сердечных заболеваний, диабета и других проблем со здоровьем", - пояснили в материале.

Частое употребление соли связано с повышенным риском развития гипертонии, сердечных заболеваний и инсульта. Также употребление лапши связывают с повышенным риском развития метаболического синдрома, скорее всего, из-за содержания натрия.

"Диета с низким содержанием клетчатки также связана с плохим состоянием кишечника, запорами и повышенным риском развития диабета 2 типа и рака кишечника. Отсутствие разнообразия в рационе может означать потерю важных питательных веществ, содержащихся в овощах, бобовых, фруктах и цельнозерновых продуктах. Эти питательные вещества помогают защитить ваше здоровье в долгосрочной перспективе", - подчеркнули в издании.

Как сделать мгновенные лапши более здоровыми и вкусными?

добавьте овощи (это может быть горсть замороженного горошка, шпината, брокколи, моркови или чего-либо другого, что есть под рукой, чтобы увеличить содержание клетчатки, витаминов и улучшить текстуру);

добавьте белок (это может быть вареное или жареное яйцо, кубики тофу, бобы эдамаме, измельченное куриное мясо или консервированные бобы, чтобы дольше оставаться сытым и поддержать здоровье мышц и иммунитета);

уменьшите использование пакетиков с приправами (они часто являются основным источником соли, поэтому попробуйте использовать половину или меньше пакетика);

попробуйте цельнозерновые или высушенные на воздухе лапши (некоторые бренды предлагают варианты с более высоким содержанием клетчатки, изготовленные из гречки, коричневого риса или проса).

Другие интересности о пользе продуктов

Ранее опытный шеф-повар назвал 9 видов рыбы, которые он не советует покупать. По его словам, некоторые виды могут привести к проблемам со здоровьем. В такой перечень вошли пангасиус, кета и горбуша, келапия, консервированный тунец, окунь, треска, кефаль, скат и кижуч.

Также диетологи рассказали, что полезно есть при повышенном давлении. Они заверили, что черника - именно тот продукт, который стоит добавить в рацион в таком случае.

Вас также могут заинтересовать новости: