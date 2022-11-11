По данным Генштаба, враг атаковал ВСУ одновременно на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Обстреливали позиции ВСУ и на Новопавловском и Запорожском направлениях.

На успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области россияне отвечали жестокими контратаками на других направлениях. Прямо сейчас продолжаются кровавые бои на востоке страны на фоне успехов Украины на Херсонском направлении.

Как сообщил в Facebook волонтер и основатель "Ukrainian Witness" Виталий Дейнега, в сентябре в дуэлях танкового батальона и пехотного проигрывали обе стороны, потому что преимущества в технике у нас не было, ни сейчас, ни тогда: "Для наступательных действий мы концентрировали силы в одном месте за счет других. Потому что это был наш единственный шанс. И мы его использовали на все сто".

"Счет за наступление на Херсонщине оплатили не только наши подразделения на юге. Его прямо сейчас оплачивают под Бахмутом, вокруг Авдеевки и на всех других направлениях. Все знают ради чего", - написал он.

Дейнега назвал Херсон и Харьковщину "блестящими военными победами": "Просто не забывайте, что за эти победы на различных участках линии соприкосновения платит цену обычный солдат Петро, которого иногда трудно разглядеть на кончике красной стрелочки на карте".

Ситуация на востоке: данные Генштаба

На Купянском и Лиманском направлениях российские захватчики атаковали из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка, Берестовое, Стельмаховка, Мясожаровка, Новоселовское, Макеевка и Невское.

На Бахмутском направлении противник стрелял из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск, а на Авдеевском направлении - из танков и артиллерии различных типов в районах населенных пунктов веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Прасковьевка и Новомихайловка.

Между тем на Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Павловка, Пречистовка, Великая Новоселка, Нескучное, Белогорье, Степной и Шевченко.

Контрнаступление ВСУ на юге

На днях ВСУ возобновили активное продвижение на Херсонском направлении, вместе с этим россияне заявили о якобы запланированном отводе своих войск с правого берега области.

Украина пока не видит признаков того, что враг решил проститься с областным центром без боев, отметил после заявления генерала Суровикина советник главы ОП Михаил Подоляк.

Кроме того, по словам министра обороны Алексея Резникова, России понадобится не менее недели для вывода войск. По его данным, в Херсоне и области находится примерно 40 тысяч оккупантов.

В Генштабе, в свою очередь, подтвердили освобождение 12 населенных пунктов, отметив, что враг продолжает минирование дорог и гражданской инфраструктуры, а также дооборудование системы оборонительных рубежей.

По мнению западных аналитиков, отступление российских войск позволит освободить Херсонскую область к речке Днепр в ближайшие дни или недели.

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