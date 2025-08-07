Однако американское средство получает серьезное преимущество над советским.

В США показали "революционное" усиление РСЗО (Реактивная система залпового огня - УНИАН) M142 HIMARS, которое предназначено для улучшения эффективности системы в прямой огневой поддержке войск. Однако, как пишет Defense Express, в результате получилась копия советской системы "Град".

По информации службы DEVCOM AvMC, речь идет о пакете Direct Support Fires Technology (DSFT), содержащем 30 120-мм ракет вместо шести GMLRS. Поэтому можно накрывать целую площадь большим количеством средств поражения.

В США подчеркивают дешевизну решения и возможности массового производства боеприпасов, тогда как кроме осколочно-фугасных ракет могут использоваться осветительные и для постановки дымовых завес.

"Можно сказать, что практически в США придумали советскую 122-мм РСЗО "Град", которая используется Украиной, РФ и кучей других стран. Ее так же ценят за возможность недорого нанести огневое поражение по площади на дальности до 20-40 км в зависимости от боеприпаса", - отметили в Defense Express.

По словам аналитиков, весь мир явно нуждается в таком вооружении, а дополнение к HIMARS может использоваться на любой совместимой пусковой, а именно M240, Mars II и перспективные системы AML.

"Возможности новой американской разработки не указываются, но известно, что ранее армия США уже искала такие решения до 30 ракет в пакете с дальностью от 18 до 25 миль, или 30-40 км. То есть на уровне современных боеприпасов к "Градам"", - напомнили в материале.

В свою очередь эксперты добавили, что пусковые установки стали частыми жертвами ударных БпЛА, которые господствуют на фронте, поэтому традиционно начали устанавливать антидронные конструкции всех возможных форм.

"Если же сравнивать DSFT с советской системой, то американское средство получает серьезное преимущество благодаря наличию современных систем управления огнем, автоматизации и быстрой перезарядке. Некоторые современные пусковые к "Градам" предлагаются с такими опциями, но они все еще уступают возможностям HIMARS", - отметили в Defense Express.

Аналитики подытожили, что несмотря на то, что новая разработка США выглядит как регресс к началу холодной войны, на практике закрывает важный аспект, где необходимо больше огневой мощи, однако при этом можно обойтись без точности GMLRS.

