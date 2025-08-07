Китай конфликтует с союзником США по ряду причин.

Филиппины, которые являются союзником США, обвинили Китай в безответственности за запуск ракеты над Южнокитайским морем, что угрожало жизни населения. Об этом пишет Newsweek.

Несмотря на то, что китайские власти не отреагировали на это, государственные СМИ, ссылаясь на источники, заявили, что обломки ракеты упали в "заранее определенные зоны падения" в международных водах.

Что этому предшествовало

В издании напомнили, что Китай и Филиппины претендуют на суверенитет над частями Южнокитайского моря, где претензии часто приводят к столкновениям между их вооруженными силами. Усиление такого напряжения может втянуть США в конфликт, ведь Вашингтон подписал договор о взаимной обороне Филиппинами.

"Для поддержки своей быстрорастущей и амбициозной космической программы Китай построил два космодрома на южном острове Хайнань, граничащем с Южно-Китайским морем. Один из них эксплуатируется национальным космическим агентством, а другой - коммерческой организацией", - подчеркнули в материале.

Что известно о запуске ракеты

По информации китайских СМИ, в понедельник вечером с космодрома на острове Хайнань была запущена ракета-носитель, которая успешно вывела на орбиту свой груз, а именно низкоорбитальные интернет-спутники.

В то же время советник по нацбезопасности Филиппин Эдуардо Аньо заявил, что запуск китайской ракеты вызвал тревогу и беспокойство в стране из-за "громких взрывов" и добавил, что перед взрывом в небе был виден "огненный шар", в результате чего произошло землетрясение.

В свою очередь в филиппинском космическом агентстве сообщили, что обломки ракеты должны были упасть в назначенной зоне падения в море Сулу, что представляет риск и опасность.

Аньо добавил:

"Мы решительно осуждаем безответственные испытания, проведенные Китайской Народной Республикой ракетой "Длинный марш-12", которые вызвали беспокойство общественности и поставили под угрозу население Палавана".

Однако китайская газета Global Times сообщила:

"Министерство иностранных дел Китая неоднократно заявляло, что Китай последовательно проводит мирные космические мероприятия в соответствии с международным правом и практикой. С этапа разработки космических проектов Китай интегрировал требования по уменьшению количества обломков и мер по выводу с орбиты ракет-носителей и спутников, выходящих на орбиту".

Космическая гонка между странами - последние новости

Как писал УНИАН, США хотят построить ядерный реактор на Луне быстрее России и Китая. Если США не сделают этого раньше, то Китай и Россия "могут потенциально объявить закрытую зону", что ограничит возможности США.

"Чтобы действительно продвинуть эту критически важную технологию - как для поддержки будущей лунной экономики, так и для выработки энергии на Марсе и укрепления национальной безопасности в космосе - агентство должно действовать быстро", - подчеркнул министр транспорта США Шон Даффи.

В то же время издание Forbes писало, что Россия готовит ядерный взрыв в космосе, чтобы уничтожить спутники США и SpaceX. По словам экспертов, преимущество этой диверсии заключается в том, что ее невозможно будет доказать.

"Один взрыв - и тысячи спутников выведены из строя. Это изменение всех правил игры", - заявила эксперт по космическому оружию Елена Гроссфельд.

