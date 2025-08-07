По всей стране ожидается сухая погода без сильной жары.

8 августа на погоду в Украине будет влиять антициклон. Именно благодаря ему ожидается спокойная, солнечная и сухая погода по всей стране. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха, по ее словам, останется без особых изменений.

В течение дня в большинстве областей Украины будет +24...+29, только на юге и юго-востоке разогреет до +29...+33 градусов.

Видео дня

Погода в Киеве

В Киеве, по прогнозу Наталки Диденко, в период выходных будет погода без осадков. Температура воздуха составит около +25 градусов.

Погода в Украине - прогноз до конца недели

По данным синоптика Игоря Кибальчича, 8 июля в Украине будет преобладать малооблачная и сухая погода. Только ближайшей ночью на востоке и в Крыму возможны кратковременные грозовые дожди. Днем на юге страны местами возможны порывы ветра 15 - 20 м/с. Ночью на западе и севере будет +8...+15 °С, днем +23...+28 °С. На остальной территории ночью +15...+20 °С, днем +28...+33 °С.

В субботу по всей Украине будет преобладать малооблачная и сухая погода. Ночью будет +12...+18 °С, днем +27...+32 °С, на а юге местами +33...+36 °С.

В конце недели, 10 августа, в Украине сохранится малооблачная и сухая погода. На юге местами порывы ветра будут достигать 15 - 20 м/с. Ночью будет +14...+20 °С, днем +28...+33 °С, а в южных и местами центральных областях жара +33...+38 °С.

Вас также могут заинтересовать новости: