Певица поделилась новыми фото с подписчиками.

Известная украинская певица София Ротару сегодня, 7 августа, празднует свой день рождения. Артистке исполнилось 78 лет.

По случаю праздника она впервые за долгое время опубликовала новые фотографии в своем Instagram. На кадрах исполнительница, которая с начала полномасштабного вторжения не дает концертов и не появляется на публике, показалась в столице Украины.

В частности, София Михайловна прогулялась по Андреевскому спуску и сделала фото на Стеклянном мосту в центре Киева.

Видео дня

"Течет вода и проходят года", - подписала фото Ротару.

К слову, подписчики артистки начали ее активно поздравлять в комментариях и засыпали комплиментами относительно ее внешности. Многие отметили, что она очень молодо выглядит.

Напомним, ранее певица София Ротару продала квартиру в Москве, от которой не могла избавиться несколько лет. Стало известно, какую кругленькую сумму артистка получила за свою недвижимость в стране-агрессоре.

Вас также могут заинтересовать новости: