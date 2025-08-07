Сейчас обеспеченность средствами видеофиксации составляет около 85%.

Все работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с 1 сентября будут обязаны носить бодикамеры для видеофиксации проверки документов или вручения повесток.

Об этом министр обороны Денис Шмыгаль сообщил в Telegram. В частности, оборонное ведомство усиливает прозрачность работы ТЦК и СП.

"С 1 сентября все сотрудники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток", - подчеркнул Шмыгаль.

Видео дня

При этом, в случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность.

"Этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещений ТЦК, а также защитить права обеих сторон",- убежден Шмыгаль.

Министр добавил, что сейчас обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%. Продолжается работа по закупке дополнительных средств.

Работа ТЦК в Украине

Как сообщал УНИАН, ТЦК перейдут на "мобильно-передвижной" формат работы. Россияне не могут сорвать мобилизацию в Украине, потому что много информации не на бумаге, а на электронных носителях.

По словам адвокатов, украинцы имеют право снимать на видео военных, сотрудников ТЦК и полиции, если съемка происходит в общественном месте - например, на улице, в помещении ТЦК, ЦПАУ, в транспорте. Видеосъемка разрешена в том случае, если она не препятствует выполнению служебных обязанностей, а также не нарушает режимную или государственную тайну.

Вас также могут заинтересовать новости: