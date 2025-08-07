Интересное растение занесено в Красную книгу Украины.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) зацвел краснокнижный цветок - мачок желтый.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев. По его словам, в нацпарке несколько дней назад начало цвести очень редкое травянистое растение из семейства маковых, которое занесено в Красную книгу Украины.

"Это мачок желтый (Glaucium flavum), который растет в литоральной полосе по берегам Черного моря и вдоль лиманов. Это редкое растение очень красивое и на фоне неба в Украинском Причерноморье создает настоящую гамму цветов нашей Украины", - отмечает ученый.

Справка УНИАН. Мачок желтый (Glaucium flavum) - одно-, двух- или многолетнее растение семейства маковых. Вид занесен в Красную книгу Украины в статусе "Уязвимый".

Этот цветок светолюбивый, растет в приморских песках, на галечниках, известняковых скалах и каменисто-щебнистых склонах. Цветет в мае-августе. Опыляется насекомыми. Созревание плодов происходит в июле-сентябре. Семена распространяются ветром и муравьями (мирмекокория).

В Одесской области заметили редкую европейскую болотную черепаху, предки которой появились 200 млн лет назад. Интересную рептилию экологические инспекторы увидели на окраине поселка Ширяево. Ее предки появились в мезозойскую эру, когда динозавры только набирали популярность. В Одесской области рептилия выживает в водах Кодымы, Тилигула, Куяльников, Чичиклии, прудах и пойменных болотах. Черепаха всеядна, предпочтение отдает насекомым, моллюскам, ракообразным, лягушкам. Рептилии уничтожают комаров и больную рыбу.

