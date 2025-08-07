Предполагается, что сначала состоится встреча Трампа с Путиным, которая перерастет в трехсторонний формат.

Президент США Дональд Трамп приказал своей команде ускорить организацию встречи с правителем России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

Трамп отдал соответствующие указания советникам и помощникам после возвращения своего спецпредставителя Стива Уиткоффа из Москвы, где тот провел переговоры с кремлевским диктатором.

По данным источников, Трамп проинформировал нескольких европейских лидеров о намерении уже в ближайшие дни встретиться с Путиным, а затем провести трехстороннюю встречу с участием Зеленского.

"Помощники Трампа немедленно начали планировать эти встречи. Хотя президентская поездка и важная встреча с двумя мировыми лидерами обычно требуют времени для планирования, эти чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду действовать быстро", - пишет издание.

Место проведения еще не определено, но обсуждается несколько вариантов. Переговоры могут состояться уже на следующей неделе или в течение следующих двух недель.

Встреча Трампа, Зеленского и Путина - главные новости

По данным NYT, Трамп планирует провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а затем инициировать трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время Fox News пишет, что Путин якобы первым сообщил спецпредставителю США Стиву Уиткоффу, что хочет в какой-то момент встретиться с Трампом.

Сам Трамп заявил об "очень хорошем шансе", что состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Путиным.

Как заявил госсекретарь Рубио, Трамп сможет провести встречу с Зеленским и Путиным при условии, что позиции Киева, Москвы и европейских партнеров удастся сблизить.

