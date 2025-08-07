Украине надо продолжать наносить удары по российским НПЗ, считает Роман Свитан.

Украина в свое время предложила России перемирие в небе. И сейчас, когда Москва поддерживает эту идею, Украину могут заставить на нее согласиться.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. "Она (идея перемирия, - УНИАН) убийственная для нашей страны. Ведь если нас вернут обратно в окопные войны, мы просто раньше закончимся - россиян в пять раз больше. Поэтому сейчас будет очень сложно вывернуться из-под этого давления. А к чему это может привести, если приостановить воздушные удары. Российская армия в полном составе начнет выполнять боевые задачи на земле, используя все силы и средства, которые они накопили за последние полгода. Мы ее не выдержим", - сказал Свитан.

Он добавил, что сейчас украинская армия способна уничтожать российские силы еще на территории РФ. Но если будет введен запрет на воздушные атаки, то Москва сможет свободно перебрасывать свои средства фронт.

"Все это железо, которое идет на фронт, мы можем остановить даже в Волгограде, Краснодаре, Ростове, просто перехватив. А если сейчас выключить механизм неба - все оно будет возле Покровска, мы не выдержим", - пояснил Свитан.

Также эксперт прокомментировал удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он отметил, что важно не останавливать такие атаки, поскольку они разрушают все звено добычи, поставок, нефтепереработки, выгрузки и разрушают планы оккупантов.

"Там серьезные проблемы для самой структуры. Поэтому это такие и дальновидные удары, они направлены на широкий спектр производства нефтегазовой отрасли России. Также непосредственно механизмы производства дизеля, керосина и бензина - это то, что использует российская армия. И основное - это удар по экономике России. Нефтегазовая отрасль приносит РФ более $300 млрд в год. Поэтому удар по российской нефти приведет к распаду Российской империи, как было с Советским Союзом", - добавил Свитан.

Перемирие в небе: что известно

Ранее журналисты Bloomberg рассказали, что РФ может предложить США ввести воздушное перемирие в Украине в качестве уступки перед Дональдом Трампом. Но Москва все равно настроена продолжать войну.

По мнению военного эксперта Ивана Ступака, Кремль может предложить США ввести в Украине временное перемирие в небе на 10 дней. Аналитик отмечал, что это может быть попыткой Путина выиграть больше времени на поле боя.

