В связи с отказом Рощиной сотрудничать с администрацией учреждения начальник СИЗО Штуда организовал жестокое обращение в отношении нее.

Руководителю СИЗО № 2 г. Таганрог Ростовской области Александру Штуде, который организовал пытки журналистки Виктории Рощиной, заочно сообщено о подозрении. Об этом рассказал начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов в видео, которое распространила Генпрокуратура.

Отмечается, что следствием установлено, что в СИЗО № 2 города Таганрог Ростовской области была организована система репрессивного обращения с удерживаемыми гражданами Украины, в том числе гражданскими лицами.

"Среди пострадавших - известная украинская журналистка Виктория Рощина. Ее задержали российские военные на временно оккупированной территории Запорожской области и этапировали в этот изолятор", - сказано в сообщении.

Белоусов подчеркнул, что экспертиза установила наличие на теле Рощиной "целого ряда телесных повреждений, которые засвидетельствовали факт применения к Виктории пыток и жесткого происхождения".

"В связи с отказом Виктории Рощиной сотрудничать с администрацией учреждения Александр Штуда фактически организовал жестокое обращение с ней", - подчеркнул Белоусов.

В Генпрокуратуре отмечают, в Таганроге в СИЗО журналистка подверглась системным пыткам, побоям, унижениям, угрозам, жестким ограничениям в доступе к медицинской помощи, питьевой воде и пище.

По его словам, в результате такого обращения состояние Рощиной значительно ухудшилось, она потеряла вес и возможность самостоятельно передвигаться.

"Александр Штуда пытался всячески скрыть факт пребывания Виктории Рощиной в этом учреждении, пряча ее от разного рода проверок и не предоставляя ответы на запросы, которые поступали в учреждение", - добавил Белоусов.

В Генпрокуратуре отмечают, что во время досудебного расследования в уголовном производстве по факту незаконного лишения свободы, пыток и убийства на территории РФ украинской журналистки Виктории Рощиной (по ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины) установлено, что организовал совершение указанных преступлений руководитель СИЗО № 2 г. Таганрог. Таганрог.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора фигуранту сообщено о подозрении (заочно) по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц. За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как отметили прокуроры, подозреваемый осознавал, что журналистка является гражданским лицом, участие в вооруженном конфликте не принимала и имеет соответствующий статус, гарантированный ей международным гуманитарным правом, однако сознательно нарушил нормы Женевской конвенции и других международных договоров.

Гибель Виктории Рощиной - что известно

Как сообщал УНИАН, 27-летняя украинская журналистка Виктория Рощина погибла в российском плену в сентябре 2024 года.

В конце февраля этого года тело Рощиной было возвращено в Украину. Отмечалось, что на нем есть признаки возможных пыток. Личность была идентифицирована с помощью ДНК-экспертизы.

Новая судебно-медицинская экспертиза тела погибшей в российском плену журналистки Виктории Рощиной обнаружила ряд телесных повреждений, о которых ранее не сообщалось.

Экспертиза была проведена 9 июля Главным бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения. Она обнаружила, что Рощина имела травму шеи, переломы костей, кровоизлияния в мягкие ткани височной области, правого плеча и голеней, ссадину левой стопы. Отмечается, что предыдущая экспертиза указывала на кровоизлияния на различных частях тела и сломанное ребро.

Несмотря на дополнительные данные, установить причины смерти журналистки до сих пор не удалось, потому что тело было передано в Украину в состоянии "глубокой заморозки с признаками мумификации и гниения".

