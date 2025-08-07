Захват Херсона остается одной из главных целей Путина.

Российские оккупанты пытаются вновь установить контроль над Херсоном, угрожая ключевым подъездным дорогам своими дронами и пытаясь разделить город на две части, нанеся удар по важному мосту. Об этом пишет CNN.

В издании напомнили, что в воскресенье из-за воздушных ударов РФ был поврежден мост между островным районом Корабел и главным городом, в результате чего примерно 1800 человек были вынуждены эвакуироваться.

Местные говорят, что российские дроны не атаковали эвакуационные колонны, что является редкостью на фоне постоянных ударов по гражданской инфраструктуре.

В CNN подчеркнули, что захват Херсона и области, которые были оккупированы в первые дни полномасштабного вторжения, а затем освобождены украинскими войсками, остается одной из главных целей российского диктатора Владимира Путина.

Также возобновление давления с целью отделить Корабел от остального города вызвало опасения, что российские захватчики могут попытаться бомбардировать, а затем высадиться на равнинной местности в ближайшие недели.

По словам журналистов, мирные жители Херсона и области постоянно становятся жертвами атак российских дронов. По информации медработников, в главной больнице Херсона находилось 25 пациентов, которые получили ранения в результате обстрела или ударов БпЛА.

В частности, в CNN рассказали о 62-летнем местном жителе Олеге, который получил ранения, когда выбежал на улицу, чтобы помочь соседям, чей дом загорелся после удара беспилотника.

"Там опасно, надо внимательно слушать. Двойной удар. Вот так они действуют. Они разрушают дом, он горит. Через минуту прилетает другой, проверяет, горит ли дом, или кто-то пытается его потушить. А потом они убивают и разрушают дальше", - объяснил мужчина.

Удары по мосту в Херсоне - что известно

Напомним, 2 августа россияне разбомбили стратегически важный мост в Херсоне, пытаясь отрезать от земли большой район.

"Около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. Враг сбросил на город две управляемые авиабомбы. В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий к микрорайону Корабел", - сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что кроме самого моста, в результате удара также пострадали три частных дома и многоэтажка.

В то же время в ВСУ объяснили значение путепровода. По словам представителя Сил обороны юга Украины Владислава Волошина, этот мост имеет логистическое значение для гражданского населения, военных объектов там нет.

"Вы же понимаете, что такое разрушать мосты, разрушать объекты коммуникаций. Такие объекты всегда нужны. Ударом по мосту враг показал, что наносит удары по мирному населению, в этом районе не было военных объектов. Мост - не военный объект", - подчеркнул Волошин.

