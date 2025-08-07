Оккупанты начали прятать дорогостоящие военные объекты в купольные конструкции.

Во временно оккупированном Крыму украинские разведчики уничтожили несколько радиолокационных станций РФ, также поражен десантный катер. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Вражеские РЛС в куполах, десантный катер, база ПВО на Ай-Петри - очередная добыча разведчиков в Крыму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается - уклоняясь от российских ракет, боевые дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Примари" нанесли успешное огневое поражение вражескому десантному катеру проекта 02510 "БК-16", а также сожгли три российские радиолокационные станции - "Небо-СВУ", "Подлет К-1" и 96Л6Е.

"После серьезных потерь объектов ПВО на полуострове, нанесенных, в частности, "Примарами" ГУР, российские оккупанты в Крыму начали прятать свои дорогостоящие военные объекты в купольные конструкции. Еще один из таких куполов спецназовцы военной разведки поразили на Ай-Петри, где московиты расположили базу ПВО 3-го радиотехнического полка (в/ч85683-А)", - отмечают разведчики.

Специалисты ГУР обнародовали соответствующее видео, на котором можно увидеть виртуозную работу спецподразделения "Примари".

Глубокие удары по российским объектам в Крыму

Напомним, недавно представитель Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, что во временно оккупированном Крыму Силы обороны разносят системы противовоздушной обороны России, но россияне достаточно быстро восстанавливают потери.

По его словам, плотность ПВО в Крыму у россиян гораздо выше, чем на территории самой РФ - это видно по результатам объективного контроля на основе того, что происходит в России. Однако захватчики продолжают поддерживать такую плотность потому, что для них очень важно сохранить Крымский мост.

