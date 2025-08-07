Например, все модели получат новую 24-мегапиксельную селфи-камеру, а Plus-версию iPhone заменят чем-то покруче.

Сразу несколько проверенных источников раскрыли дату анонсу флагманской линейки iPhone 17. Презентация состоится 9 сентября. Вместе с ними покажут часы Apple Watch Series 10 и, возможно, наушники AirPods Pro 3.

Предварительные заказы на новые смартфоны Apple должны открыться 12 сентября, а в продаже новинки появятся, скорее всего, 19 сентября, пишет TechRadar.

Ранее появилась информация о том, что семейство iPhone 17 ждет несколько крупных изменений:

Видео дня

iPhone 17 Pro/Pro Max впервые за шесть лет удивят новым дизайном блока камер. Он теперь будет занимать всю ширину задней панели, что придаст этим телефонам внешний вид, более схожий с Google Pixel 9. Ранее iPhone 17 Pro с новым дизайном показали до живом фото.

iPhone 17 Air вместо iPhone Plus. Это будет самый тонкий смартфон в истории компании, толщиной всего 5,5 мм, хотя и с компромиссом в виде меньшей батареи и одинарной камеры.

Частота обновления 120 Гц во всех моделях. Это большой шаг вперед для стандартных моделей, которые в линейке iPhone 16 предлагали дисплеи с частотой 60 Гц, вызвав критику пользователей. Но есть нюанс: в отличие от "прошек", iPhone 17 и iPhone 17 Air не получат технологию ProMotion.

Большой апгрейд камеры. Во-первых, все четыре модели iPhone 17 будут оснащены 24-Мп фронтальной камерой, что вдвое больше, чем нынешняя 12-мегапиксельная. Во-вторых, iPhone 17 Pro и Pro Max получат 48-мегапиксельную телефотокамеру с 8-кратным оптическим зумом. Также Apple планирует кардинально обновить приложение "Камера".

Значительное увеличение мощности. Модели Pro получат 12 ГБ ОЗУ, что является самым большим объемом для iPhone. Это больше, чем в iPhone 16 Pro, и в тандеме с новым чипом A19 Pro должно обеспечить лучшую производительность, в частности для функций Apple Intelligence.

Ранее СМИ писали, что Apple планирует поднять цены на iPhone 17 на 50 долларов (~2000 грн). Пересмотр ценника затронет все модели грядущей линейки, кроме базовой.

Весна 2026 года тоже обещает быть очень богатой на устройства Apple. Стоит ждать нового "бюджетного" iPhone 17e, первых MacBook c процессором M5 и обновление базового iPad с iPad Air.

Вас также могут заинтересовать новости: