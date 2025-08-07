По словам звезды телешоу, люди перестали должным образом ухаживать за своими авто.

Звезда телешоу "Wheeler Dealers" Майк Брюэр рассказал об одной машине, которую "почти невозможно починить". По его словам, современные автомобили становятся все сложнее в ремонте, а эта тенденция началась с Audi A2, где водители не могли открыть капот автомобиля, а имели доступ к "сервисному люку". Об этом пишет Express.

По мнению Майка, сейчас мы живем в "обществе одноразового использования", поэтому водители склонны больше менять свои автомобили, чем обслуживать их. Он добавил, что люди больше не "уважают" свои авто, как это было раньше.

"В мои времена или во времена вашего отца, когда вы покупали новый автомобиль или почти новый подержанный автомобиль, вы мыли его каждые выходные, каждые три месяца меняли масло, меняли фильтр, пылесосили его и чистили. В One Automotive мы продаем автомобили, которым шесть месяцев, год, и они могут вернуться через шесть месяцев, но их никогда не мыли. Никогда не меняли масляный фильтр, никогда не мыли стекла", - рассказал Брюэр в подкасте Talkin' Shop.

Эксперт считает, что производители усложнили обслуживание автомобилей.

"Я думаю, что Audi начала это с A2, когда они намеренно выпустили эту машину без капота. Все, что вы могли сделать, это залить воду в переднюю часть для омывателя стекла. Самостоятельно обслуживать машину было почти невозможно, и потом другие производители последовали их примеру", - заметил Майк.

По словам звезды телешоу, некоторые авто теперь имеют "море пластиковых покрытий" под капотом.

"Производители говорят: "Не трогайте, оставьте как есть, привезите к нам, и мы вам выставим счет" или "Не трогайте и ждите, пока он сломается"", - поделился он.

Однако эксперт подчеркнул, что автомобили могут "работать вечно", если за ними "правильно ухаживать". По его словам, классические автомобили часто могут служить дольше, если их отреставрировать, используя современные детали.

"Сегодня мы имеем разные материалы для прокладок, разные материалы для воды, разную резину и вязкость резины, поэтому, если вы отреставрируете автомобиль сегодня, есть большая вероятность, что он будет работать намного лучше и намного дольше, чем когда он вышел с завода", - заверил Майк.

Другие советы автоэкспертов

