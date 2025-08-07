Наибольшим спросом в этом сегменте рынка пользовались бензиновые авто.

В июле отечественный автопарк пополнили более 22,4 тысячи подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа. Такие данные приводят специалисты "УкрАвтопрома".

По сравнению с июлем прошлого года спрос на такие авто вырос на 12%. Наиболее популярными в этом сегменте рынка были бензиновые автомобили, доля которых составила 48%.

Сразу за ними следуют электромобили и дизельные авто, которые заняли 24% и 19% рынка, соответственно. Гораздо меньшим спросом пользовались гибриды (6%) и автомобили с ГБО (3%).

Наиболее популярным автомобилем в этом сегменте оказался Volkswagen Golf, который давно стал классикой мирового авторынка.

ТОП-10 подержанных авто из-за рубежа:

Volkswagen Golf - 1056 единиц;

Tesla Model Y - 733;

Renault Mégane - 724;

Volkswagen Tiguan - 674;

Škoda Octavia - 669;

Audi Q5 - 654;

Nissan Rogue - 603;

Tesla Model 3 - 567;

Nissan Leaf - 522;

Volkswagen Passat - 495.

Рынок подержанных автомобилей - советы специалистов

Недавно специалисты посоветовали три подержанных автомобиля, которые отличаются высокой надежностью и при этом не очень ударят по кошельку покупателя.

По словам специалистов, тому, кто покупает подержанное авто, стоит обратить внимание на Toyota RAV4, Nissan Leaf и Dacia Duster. Каждый из них имеет свои преимущества. Например, Dacia Duster может похвастаться практичным интерьером и низкой стоимостью обслуживания.

Также напомним, что ранее были названы десять лучших автомобилей Volkswagen с пробегом. На первое место специалисты поставили Volkswagen T-Roc, который может похвастаться комфортностью и безопасностью.

