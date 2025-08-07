В июле отечественный автопарк пополнили более 22,4 тысячи подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа. Такие данные приводят специалисты "УкрАвтопрома".
По сравнению с июлем прошлого года спрос на такие авто вырос на 12%. Наиболее популярными в этом сегменте рынка были бензиновые автомобили, доля которых составила 48%.
Сразу за ними следуют электромобили и дизельные авто, которые заняли 24% и 19% рынка, соответственно. Гораздо меньшим спросом пользовались гибриды (6%) и автомобили с ГБО (3%).
Наиболее популярным автомобилем в этом сегменте оказался Volkswagen Golf, который давно стал классикой мирового авторынка.
ТОП-10 подержанных авто из-за рубежа:
- Volkswagen Golf - 1056 единиц;
- Tesla Model Y - 733;
- Renault Mégane - 724;
- Volkswagen Tiguan - 674;
- Škoda Octavia - 669;
- Audi Q5 - 654;
- Nissan Rogue - 603;
- Tesla Model 3 - 567;
- Nissan Leaf - 522;
- Volkswagen Passat - 495.
Рынок подержанных автомобилей - советы специалистов
Недавно специалисты посоветовали три подержанных автомобиля, которые отличаются высокой надежностью и при этом не очень ударят по кошельку покупателя.
По словам специалистов, тому, кто покупает подержанное авто, стоит обратить внимание на Toyota RAV4, Nissan Leaf и Dacia Duster. Каждый из них имеет свои преимущества. Например, Dacia Duster может похвастаться практичным интерьером и низкой стоимостью обслуживания.
Также напомним, что ранее были названы десять лучших автомобилей Volkswagen с пробегом. На первое место специалисты поставили Volkswagen T-Roc, который может похвастаться комфортностью и безопасностью.