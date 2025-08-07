В списке есть Змея и Дракон.

Четверг, 7 августа 2025 года, будет особенным для шести представителей китайского Зодиака. В этот день, находящийся под покровительством Земляной Обезьяны в месяц Деревянной Обезьяны и в год Деревянной Змеи, наступает День Утверждения - по китайской астрологической традиции это благоприятное время для закрепления и усиления значимых жизненных решений. Тем, кто принадлежит к следующим шести знакам, звезды сулят успешный день: сделанные сейчас шаги могут принести ощутимую пользу на долгий срок, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Обезьяна

Сегодняшний день буквально создан для вас: как день, так и месяц проходят под символом вашего животного. Ваше влияние возрастает, люди готовы идти навстречу, а любые разумные риски с большой долей вероятности обернутся успехом. Ваша удача может проявиться в виде быстро заключенного контракта, согласия партнера на ваши условия или продуктивного делового разговора. Главное - ваша инициатива даст долгосрочный эффект: результат будет чувствоваться не только сейчас, но и в грядущие месяцы.

Дракон

День обещает усиление вашей интуиции и ментальной активности. Вы окажетесь в нужное время в нужном месте, чтобы заметить выгодную возможность - возможно, раньше других. Ваша интуиция давно подсказывала, в каком направлении двигаться, и 7 августа - именно тот момент, когда стоит последовать внутреннему голосу. Удача здесь - не случайность, а результат внимательности и подготовки. В будущем вы, вероятно, увидите этот день как ключевой поворот в вашей истории.

Крыса

Этот день усилит вашу природную способность быстро ориентироваться в ситуации и принимать грамотные решения. Вы можете получить предложение, которое станет коротким путем к цели - будто все обстоятельства внезапно сложатся идеально. Ваша удача может проявиться в идеальной сделке, удачном проекте или в важном знакомстве. Главное - это не мимолетный успех, а событие, способное изменить весь ваш год к лучшему.

Змея

Вы тонко улавливаете сигналы окружающей среды, и сегодня - тот самый момент, когда ваша внимательность откроет нужную дверь. Это может быть связано с карьерным ростом, личными достижениями или выгодным подтверждением ранее отложенного проекта. Не стоит думать, что шанс упущен. День Утверждения дарит вам возможность закрепить то, что долго зрело для позитивного сдвига.

Лошадь

Комбинация энергии Обезьяны и стабильной Земли делает для вас этот день особенно результативным. Вы можете найти решение, которое одновременно решит несколько задач или снимет внутренние тревоги. Ваш успех может прийти в форме утвердительного ответа, долгожданного согласия или четкого плана, который приведет к спокойствию и уверенности в завтрашнем дне. Самое приятное - это начало вашей фазы изобилия и внутреннего равновесия.

Петух

Сегодня вы особенно сильны в деталях и организованности. Благодаря влиянию Земляной Обезьяны вы сможете заключить выгодное соглашение, внести корректировки в проект или договор, которые обеспечат вам стабильную выгоду. Ваша удача может проявиться в виде стабильного дохода, выгодного распределения обязанностей или предложения, идеально подходящего вам в данный момент. Энергия дня способствует тому, чтобы все, что вы решите сейчас, осталось прочным и надежным на будущее.

