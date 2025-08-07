Пекин поддерживает Москву в опосредованном конфликте, чтобы ослабить США перед потенциальным нападением на Тайвань.

В момент, когда администрация Дональда Трампа активизирует усилия по прекращению войны в Украине, Китай фактически саботирует мирный процесс, подпитывая конфликт из тени. Как пишет стратегический аналитик военной разведки, экс-сотрудница Разведывательного управлении Пентагона Ребекка Коффлер для The Telegraph, Си Цзиньпин не заинтересован в завершении войны - наоборот, Пекин стремится максимально затянуть ее.

По оценкам аналитиков, Китай рассматривает Украину как опосредованную войну, которая истощает обоих ключевых соперников - Москву и Вашингтон. В то время как США финансируют оборону Украины, Китай усиливает Москву - поставляет микроэлектронику, оптические системы, компоненты для дронов и другие технологии двойного назначения, критические для ведения боевых действий.

Разведывательные источники сообщают о создании секретного завода по производству ударных дронов в Китае совместно с российским концерном "Алмаз-Антей". Это - часть более глубокой стратегии Пекина: сохранять публичный нейтралитет, одновременно помогая России вести затяжную войну, отмечает Коффлей.

Под прикрытием экономического сотрудничества, Китай ежегодно импортирует миллионы баррелей российской нефти и газа, часто с помощью теневого флота, минуя санкции. После того как Трамп ввел новые 25% тарифы против Индии за импорт российской нефти, Китай продолжил закупки без изменений, отвергнув даже угрозу 100% тарифа от министра финансов США.

Эксперты видят в этой поддержке Москвы стратегический расчет: затяжной конфликт позволяет Китаю уменьшить запасы американского оружия и снизить готовность США к противодействию потенциальному вторжению на Тайвань, которое рассматривается как реалистичный сценарий до 2027 года.

"Пока два тигра дерутся в долине, мудрая обезьяна сидит на горе и наблюдает", - пишет автор о тактике Си Цзиньпина, ссылаясь на китайскую аллегорию.

В этом контексте мирная инициатива Трампа оказывается под угрозой: его посланник Стив Уиткофф ведет переговоры с Кремлем, но Китай и Россия, хоть и публично партнеры, имеют собственные выгоды от продолжения войны. Совместные морские учения в Японском море - очередной сигнал, что Пекин и Москва не готовы к миру.

Что предшествовало

Китай не демонстрирует шагов, направленных на склонение России к завершению войны. Наоборот, Пекин сближается с Москвой. Как сообщал УНИАН, Китай и Россия провели учения "Совместное море 2025". Страны провели учения по спасению подводных лодок. Также было начато патрулирование Тихого океана.

Впоследствии стало известно, что новая атомная подводная лодка Китая класса Type 094отправилась в дальнее патрулирование. Редкие кадры субмарины обнародовали китайские государственные СМИ.

