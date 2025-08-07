Телеведущая также рассказала, как родные помогают ей с уходом за малышом.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая в июне родила первенца, поделилась трогательным кадром в сети.

В своем Instagram звезда опубликовала фото, на котором ее мать Екатерина держит на руках маленького внука.

По словам Леси, ее родные любят нянчить малыша и постоянно с ним рядом. Особенно племянницы телеведущей не отходят от мальчика и даже делают ему маленькие подарки.

"Как мне теперь приятно... Я же девочек маленьких нянчила, а теперь они. Вытряхнула из копилки деньги, купила сосочку маленькому Хуанито. Сейчас вон уже дом ему строят. Семья", - написала Никитюк.

К слову, Леся долгое время скрывала собственную беременность от зрителей и коллег. А после появления на свет малыша хейтеры начали обвинили ее во лжи о материнстве. Но сама новоиспеченная звездная мамочка с юмором реагирует на подобные упреки в сети и делится некоторыми подробностями своего нового статуса.

